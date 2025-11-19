Raccoon 2 SE de RoboUP dépasse les 400 unités sur Kickstarter - La meilleure affaire du Black Friday est en ligne

SHENZHEN, Chine, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le dernier robot tondeuse de RoboUP, le Raccoon 2 SE, continue son élan sur Kickstarter, dépassant les 400 unités achetées dans les 3 premiers jours du lancement. Conçu pour les petits jardins, le Raccoon 2 SE représente une solution simple, abordable et fiable pour les propriétaires occupés. Pour célébrer cette étape, RoboUP a officiellement lancé son Black Friday Double Deal, offrant la plus grande remise de l'année. Les acheteurs peuvent désormais obtenir le Raccoon 2 SE avec un garage supplémentaire et 2 jeux de lames (18 lames au total), le tout à un prix imbattable.

L'intérêt grandissant, l'équipe a répondu à certaines des questions les plus fréquemment posées par la communauté :

Q : la tondeuse est prévue pour 500 m², mais ma pelouse fait 600 m². Peut-elle encore tondre efficacement ?

R. : oui. Nous recommandons le Raccoon 2 SE pour les pelouses jusqu'à 500 m², mais elle peut fonctionner sur des surfaces jusqu'à 600 m². Pour les pelouses de plus de 600 m², il est toujours possible de tondre, mais l'efficacité peut être réduite.

Q : où sont expédiés les colis et quels sont les frais ?

R : nous expédions vers les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Tous les frais d'expédition et de douane sont entièrement pris en charge par les acheteurs.

Q : la production en série commencera-t-elle bientôt ?

R : oui. Comme nous avons atteint l'objectif de notre campagne Kickstarter en 5 minutes, la production en série est déjà prévue pour janvier. Tous les acheteurs recevront leur appareil avant la nouvelle saison de tonte. La fabrication aura lieu sur le site de Topband à Huizhou, équipé de 178 lignes de production, d'une valeur de production annuelle de 981 millions de dollars et d'une capacité de production de 185,81 millions d'unités par an, ce qui garantit une grande efficacité et un contrôle strict de la qualité.

Q : comment fonctionnent les accessoires ?

R : garage : protège la tondeuse à l'extérieur et prolonge sa durée de vie.

Pieux : définissent des limites ou créent des zones interdites lorsque les contours ne sont pas clairs.

Roues avant remplaçables : maintiennent un fonctionnement régulier après une utilisation de longue durée.

Lames : remplacez les lames usées pour une coupe régulière et sûre.

Balises : activent le mappage automatique des zones.

Des tutoriels sont disponibles sur la chaîne YouTube RoboUP.

Pour de nombreux propriétaires de petits jardins, la tonte n'est pas la tâche la plus difficile, mais le temps n'a pas de prix. Si une tondeuse à gazon dotée d'une configuration facile, d'une cartographie, d'une tonte et d'une recharge automatiques, d'un système d'évitement des obstacles par l'IA, d'un contrôle par App et d'une programmation flexible peut vous rendre vos week-ends, pourquoi ne pas en acheter une dès maintenant à près de 50 % de réduction pendant le Black Friday ? Tout le monde mérite une vie en plein air plus détendue et plus agréable.

