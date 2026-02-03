RoboUP lance officiellement Raccoon 2 SE : la meilleure tondeuse pour les petites pelouses

Les précommandes effectuées entre le 1er février et le 17 mars incluent une livraison prioritaire et un coffret cadeau d'accessoires d'une valeur de 148 euros.

SHENZHEN, Chine, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- RoboUP a officiellement lancé le Raccoon 2 SE sur ses boutiques en ligne en Europe et aux États-unis, le positionnant comme le robot tondeuse ultime pour tous ceux qui recherchent des résultats professionnels pour un petit budget. Conçu comme un petit robot tondeuse de jardin, ce modèle compact assure un entretien automatisé des pelouses pour les jardins privés de moins de 600 ㎡ en mettant l'accent sur son prix raisonnable, sa simplicité et ses performances pratiques.

Redéfinir le prix des robots tondeuses

RoboUP Officially Launches Raccoon 2 SE: The Best Mower for Small Lawns

Contrairement aux machines surdimensionnées ou haut de gamme conçues pour les propriétés très étendues, le Raccoon 2 SE répond aux besoins réels des propriétaires de petites pelouses. Il est conçu pour les maisons de ville, les cours compactes et les jardins de villas, où l'optimisation de l'espace est essentielle. En maintenant le prix du robot tondeuse à moins de 500 euros, l'aménagement paysager high-tech devient accessible à tous.

Le Raccoon 2 SE repose sur trois principes fondamentaux :

Des solutions éprouvées pour les petits jardins : il se faufile facilement dans les chemins étroits et les espaces restreints, gère les terrains irréguliers, les pentes jusqu'à 36 % et les marches jusqu'à 4 cm, ce qui en fait la meilleure tondeuse pour les pelouses de 600 mètres carrés aux tracés complexes.

il se faufile facilement dans les chemins étroits et les espaces restreints, gère les terrains irréguliers, les pentes jusqu'à 36 % et les marches jusqu'à 4 cm, ce qui en fait la meilleure tondeuse pour les pelouses de 600 mètres carrés aux tracés complexes. Abordable, principales caractéristiques : ce robot tondeuse bon marché ne fait aucun compromis sur la technologie. Il comprend la tonte parallèle instantanée, l'évitement des obstacles par double détection et la prise en charge de trois zones de tonte. Une charge rapide de 70 minutes permet une tonte de 150 minutes.

ce robot tondeuse bon marché ne fait aucun compromis sur la technologie. Il comprend la tonte parallèle instantanée, l'évitement des obstacles par double détection et la prise en charge de trois zones de tonte. Une charge rapide de 70 minutes permet une tonte de 150 minutes. Si tôt déballé, si tôt au travail : fidèle à la promesse de « commodité », le démarrage par simple pression permet une cartographie automatique. Il s'agit d'un robot tondeuse conçu pour une utilisation immédiate sans installation compliquée.

Validé par la Communauté

The Raccoon 2 SE a fait ses débuts sur Kickstarter à la fin de l'année 2025, obtenant le soutien de plus de 600 donateurs. Le produit a été validé par des tests préliminaires approfondis effectués par plus de 20 organes de presse professionnels et plus de 80 bêtatesteurs. Leurs commentaires ont permis d'affiner la navigation et l'utilisation quotidienne de ce robot tondeuse.

« Beaucoup de propriétaires de petites pelouses pensent que la tonte robotisée est trop chère ou trop compliquée », a déclaré Louis, PDG de RoboUP. « Raccoon 2 SE a été créé pour changer cette vision. C'est un moyen pratique, abordable et facile de passer à l'entretien automatisé des pelouses ».

Incitations à la précommande

Le programme de précommande se déroule du 1er février au 17 mars. Les clients qui commandent tôt bénéficient d'une livraison prioritaire, ainsi que d'un coffret cadeau d'accessoires comprenant 24 lames de rechange et un garage pour tondeuse, d'une valeur de 148 euros.

Le produit est disponible exclusivement sur le site officiel de RoboUP en Europe et aux États-unis.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2874628/24c00c8fae471eb6755000bdf511eb41.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg