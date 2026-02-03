RoboUP bringt Raccoon 2 SE offiziell auf den Markt: Den besten Rasenmäher für kleine Rasenflächen

Vorbestellungen vom 1. Februar bis zum 17. März beinhalten einen Vorzugsversand und ein Geschenkpaket mit Zubehör im Wert von 148 €.

SHENZHEN, China, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- RoboUP hat den Raccoon 2 SE offiziell in seinen Online- Shops in der EU und den USA auf den Markt gebracht und positioniert ihn als den ultimativen Mähroboter für Hausbesitzer, die professionelle Ergebnisse zu einem günstigen Preis suchen. Dieses kompakte Modell wurde speziell als kleiner Gartenroboter-Mäher entwickelt und bietet automatisierte Rasenpflege für private Gärten unter 600 m² mit einem starken Fokus auf Erschwinglichkeit, Einfachheit und praktische Leistung.

Neudefinition des Preises für Mähroboter

RoboUP Officially Launches Raccoon 2 SE: The Best Mower for Small Lawns

Im Gegensatz zu überdimensionierten oder hochpreisigen Maschinen, die für weitläufige Grundstücke konzipiert sind, richtet sich der Raccoon 2 SE an die tatsächlichen Bedürfnisse von Besitzern kleiner Rasenflächen. Er ist für Reihenhäuser, kompakte Gärten und Villengärten konzipiert, wo es vor allem auf Platzersparnis ankommt. Mit einem Preis von unter 500 € für den Mähroboter macht RoboUP Hightech-Gartenpflege für jedermann zugänglich.

Der Raccoon 2 SE basiert auf drei Grundprinzipien:

Bewährt für kleine Gärten: Er navigiert mühelos durch enge Wege und auf beengten Flächen, bewältigt unebenes Gelände, Steigungen von bis zu 36 % und Stufen von bis zu 4 cm und ist damit der beste Mäher für 0,15 Hektar große Rasenflächen mit komplexen Grundrissen.

Erschwinglich, herausragende Funktionen: Dieser günstige Mähroboter macht keine Kompromisse in Sachen Technologie. Er verfügt über sofortiges paralleles Mähen, doppelte Hinderniserkennung und unterstützt bis zu drei Mähzonen. Eine 70-minütige Schnellladung ermöglicht bis zu 150 Minuten Mähen.

Sofort einsatzbereit: Getreu dem Versprechen „Bequemlichkeit" ermöglicht ein Start per Knopfdruck die automatische Kartierung. Es handelt sich um einen Mähroboter, der für den sofortigen Einsatz ohne komplizierte Einrichtung konzipiert ist.

Von der Community validiert

Der Raccoon 2 SE wurde Ende 2025 erstmals auf Kickstarter vorgestellt und erhielt Unterstützung von mehr als 600 Unterstützern. Das Produkt wurde durch umfangreiche Tests von mehr als 20 professionellen Medien und mehr als 80 Betatestern validiert. Ihr Feedback half dabei, die Navigation und die tägliche Benutzerfreundlichkeit dieses Mähroboters zu verbessern.

„Viele Besitzer kleiner Rasenflächen halten das Mähen mit einem Roboter für zu teuer oder zu kompliziert", sagte Louis, CEO von RoboUP. „Der Raccoon 2 SE wurde entwickelt, um das zu ändern. Er ist eine praktische, erschwingliche und einfache Möglichkeit, auf automatisierte Rasenpflege umzusteigen."

Vorbestellungsanreize

Das Vorbestellungsprogramm läuft vom 1. Februar bis zum 17. März. Kunden, die frühzeitig bestellen, erhalten eine vorrangige Lieferung sowie ein kostenloses Zubehörpaket mit 24 Ersatzklingen und einer Mähgarage im Wert von 148 €.

Das Produkt ist exklusiv in den offiziellen EU- und US-Shops von RoboUP erhältlich.

