RoboUP se expande por toda Europa mediante alianzas con minoristas líderes

BERLIN, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- RoboUP, la marca de cuidado inteligente del césped creadora del robot cortacésped Raccoon 2 SE, ha ampliado oficialmente su presencia en el mercado europeo mediante alianzas con minoristas líderes como OBI, Bauhaus, Hornbach, Leroy Merlin y FnacDarty. Esta iniciativa refuerza la presencia de la compañía en los principales canales de mejoras para el hogar y electrónica, a medida que la demanda de cuidado automatizado del césped continúa creciendo en toda Europa.

Ampliando el acceso al cuidado inteligente del césped

RoboUP Expands Across Europe Through Partnerships with Leading Retailers

RoboUP se centra en hacer que el cuidado robótico del césped sea más accesible para los propietarios de viviendas, en particular con el Raccoon 2 SE, un robot cortacésped diseñado específicamente para jardines pequeños con límites físicos bien definidos. En lugar de dirigirse únicamente a usuarios de hogares inteligentes de alta gama, RoboUP posiciona el Raccoon 2 SE en torno a la facilidad de uso, la asequibilidad y la comodidad para el día a día.

Raccoon 2 SE: Diseñado para jardines residenciales de uso diario

El Raccoon 2 SE se posiciona como el robot cortacésped ideal para jardines pequeños por menos de 500 €. Diseñado específicamente para jardines residenciales compactos de hasta 600 m², se centra en la simplicidad, la eficiencia y el uso práctico diario. Con su funcionamiento con un solo botón, permite a los usuarios comenzar a cortar el césped casi de inmediato sin configuraciones complicadas.

Una característica clave es el corte paralelo de mapa completo, un sistema optimizado para actualizaciones inalámbricas (OTA) desarrollado a partir de los comentarios de los patrocinadores de Kickstarter y los beta testers. En comparación con el corte aleatorio, ofrece una eficiencia de corte hasta 1,6 veces mayor al cortar en franjas organizadas y ajustar dinámicamente los ángulos de corte durante el funcionamiento.

Si bien difiere del corte paralelo, el corte paralelo de mapa completo es actualmente uno de los enfoques más prácticos y efectivos para los robots cortacésped con visión artificial que operan en entornos residenciales reales.

Otras características incluyen:

Cámara con IA y sistema de detección de obstáculos

Carga rápida de 70 minutos, autonomía de 150 minutos

Capacidad para subir pendientes de hasta el 36 %

Navegación en espacios reducidos

Funcionamiento silencioso (≤56 dBA)

Recarga automática

Protección contra la lluvia

Próxima demostración en vivo

Para mostrar aún más el rendimiento real del cortacésped, RoboUP realizará una demostración en vivo en YouTube el 26 de mayo de 2026, destacando las capacidades de navegación, la facilidad de uso y la idoneidad del Raccoon 2 SE para jardines pequeños con límites físicos bien definidos.

Disponibilidad

El Raccoon 2 SE ya está disponible a través de distribuidores autorizados y canales de venta oficiales de RoboUP.

Precio de venta recomendado: 629 €

Precio promocional actual: 499 € (130 € de descuento)

Más información en Amazon Store DE, Amazon Store FR y la tienda oficial de RoboUP.

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