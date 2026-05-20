RoboUP s'étend à toute l'Europe grâce à des partenariats avec des détaillants de premier plan

BERLIN, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- RoboUP, la marque d'entretien de pelouses intelligentes à l'origine de la tondeuse robotisée Raccoon 2 SE, a officiellement étendu sa présence dans le commerce de détail européen grâce à des partenariats avec des détaillants de premier plan tels que OBI, Bauhaus et Hornbach, Leroy Merlin et FnacDarty. Cette décision renforce la présence de l'entreprise dans les principaux canaux de distribution de produits électroniques et d'amélioration de l'habitat, alors que la demande en matière d'entretien automatisé des pelouses continue de croître dans toute l'Europe.

RoboUP Expands Across Europe Through Partnerships with Leading Retailers

Élargir l'accès à l'entretien intelligent des pelouses

RoboUP s'efforce de rendre l'entretien robotisé des pelouses plus accessible aux propriétaires ordinaires, notamment grâce au Raccoon 2 SE, un robot tondeuse conçu spécifiquement pour les petites pelouses aux limites physiques bien définies. Plutôt que de viser les utilisateurs de maisons intelligentes haut de gamme, RoboUP positionne le Raccoon 2 SE autour de la facilité d'utilisation, de l'accessibilité financière et de la commodité au quotidien.

Raccoon 2 SE Conçu pour les pelouses résidentielles de tous les jours

Raccoon 2 SE se positionne comme la tondeuse robotique idéale pour les petites pelouses de moins de 500 €. Conçu spécialement pour les jardins résidentiels compacts d'une superficie maximale de 600 m², ce modèle mise sur la simplicité, l'efficacité et la praticité au quotidien. Grâce à la commande par simple pression, les utilisateurs peuvent commencer à tondre presque immédiatement, sans configuration compliquée.

L'une des fonctionnalités phares est le « Full-Map Parallel Mowing », un système optimisé via une mise à jour OTA et développé à partir des retours des contributeurs Kickstarter et des bêta-testeurs. Par rapport à une tonte aléatoire, elle peut offrir une efficacité de tonte jusqu'à 1,6 fois supérieure en tondant en bandes organisées tout en ajustant dynamiquement les angles de tonte pendant le fonctionnement.

Bien que cette méthode diffère de la tonte parallèle, la « Full-Map Parallel Mowing » est actuellement l'une des approches les plus pratiques et les plus efficaces pour les tondeuses robotisées dotées d'un système de vision par IA et utilisées dans des environnements résidentiels réels.

Les caractéristiques supplémentaires sont les suivantes :

Caméra IA et pare-chocs avec système d'évitement d'obstacles

Recharge rapide en 70 minutes, autonomie de 150 minutes

Capacité de franchissement de pentes jusqu'à 36 %

Navigation dans des espaces restreints

Fonctionnement silencieux à ≤56dBA

Recharge automatique

Protection contre la pluie

Prochaine démonstration en direct

Pour mieux faire connaître les performances réelles de la tondeuse, RoboUP organisera une démonstration en direct sur YouTube le 26 mai2026, mettant en évidence les capacités de navigation de la Raccoon 2 SE, sa facilité d'utilisation et sa capacité à s'adapter aux petites pelouses aux limites physiques bien définies.

Disponibilité

La Raccoon 2 SE est désormais disponible chez les revendeurs partenaires et via les canaux de vente officiels de RoboUP.

Prix de vente conseillé : 629 €

Prix promotionnel actuel : 499 € (130 € de réduction)

Pour en savoir plus, consultez Amazon Store DE, Amazon Store FR et la Boutique officielle RoboUP.

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