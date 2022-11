Roboyo accroît son expansion mondiale avec l'acquisition stratégique de Procensol

NÜRNBERG, Allemagne, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe Roboyo , la plus grande société de services professionnels d'hyperautomation au monde, annonce l'acquisition de Procensol, géant mondial du développement d'applications low-code.

Avec le rachat de Procensol, Roboyo intègre une équipe de 160 personnes très expérimentées dans le domaine du low-code et consolide sa position de leader mondial de l'hyperautomation. Cette acquisition permet à Roboyo de renforcer considérablement sa présence au Royaume-Uni, d'étendre son territoire en Inde et de se déployer dans la zone Asie-Pacifique, tout en développant son entité établie aux États-Unis. Roboyo sera dorénavant présente dans le monde entier avec plus de 600 employé(e)s réparti(e)s dans 24 villes à travers 15 pays et sur 4 continents.

Grâce à l'expérience de Procensol en matière de développement d'applications low-code et de services managés, Roboyo s'enrichit d'un atout considérable et élargit ses perspectives de devenir le principal fournisseur mondial de solutions complètes d'hyperautomation.

« Procensol s'est forgé une réputation enviable dans le développement d'applications low-code et nous la considérons comme un élément crucial du programme d'hyperautomation. Nous sommes impatients de réunir nos compétences et expertises complémentaires pour offrir aux clients un impact de niveau supérieur. Entre les gains de performance et d'efficacité, la transformation numérique et l'optimisation, cette avancée est incroyablement stimulante pour nous tous. »

Nicolas Hess – Cofondateur et PDG, Roboyo

Avec en point de mire Appian et Mendix, les meilleurs fournisseurs pour le développement low-code, l'expérience et l'expertise de l'équipe Procensol constituent un atout puissant pour le groupe Roboyo qui élargit ses services d'hyperautomation au profit d'un portefeuille de clients croissant.

Tim Clarke et Dan Cooke , directeurs de Procensol ajoutent : « Au cours des 15 dernières années, notre objectif a été de stimuler l'innovation de manière constante et de fournir des solutions de pointe en tant que fournisseur de plateformes low-code et de services de conseil. Nous sommes ravis de rejoindre le groupe Roboyo. Ensemble, nous allons développer nos capacités de transformation numérique et d'automation. Ce nouveau chapitre ouvre des perspectives prometteuses pour nos partenaires et nos clients dans le monde entier. »

Ce rapprochement stratégique offrira aux clients de Roboyo un tout autre niveau de transformation numérique, d'impact et d'opportunités en matière d'hyperautomation, et ouvrira la porte à une infinité de nouvelles possibilités.

À propos de Roboyo

Roboyo accompagne ses clients dans l'opérationnalisation d'une gamme complète de technologies d'automation alimentées par l'IA, créant ainsi une main-d'œuvre numérique et humaine hybride qui permet de multiplier les gains de performance de l'entreprise.

Cette approche holistique de l'automation des processus permet aux entreprises de réorganiser leurs opérations en exécutant les processus bien plus rapidement, à moindre coût et sans erreurs, ce qui améliore considérablement l'expérience des employé(e)s et des clients.

À propos de Procensol

Fondée en 2008, Procensol est une entreprise mondiale qui fournit des services et des solutions d'hyperautomation. Elle est spécialisée dans les résultats commerciaux performants grâce à l'utilisation d'applications low-code. Au service des PME et des grandes entreprises, son éventail de services comprend la transformation numérique et le changement d'activité, l'automation des processus, les solutions low-code et les services managés.

Procensol, qui collabore avec Appian depuis plus de 12 ans, a reçu de nombreuses récompenses pour son travail exceptionnel. Citons notamment le Value Award 2020 pour ses réalisations exceptionnelles en matière d'excellence de la prestation et de rapport qualité/prix, le prix du distributeur EMEA 2021 et, en 2022, le Value Award de la région Asie-Pacifique et Japon (APJ) pour son expérience client exceptionnelle.

