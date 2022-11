Roboyo acelera su expansión internacional con la adquisición estratégica de Procensol

NÚREMBERG, Alemania, 15 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- El Grupo Roboyo , la mayor empresa de servicios profesionales de hiperautomatización de todo el mundo, ha anunciado la adquisición de Procensol, un puntal en el desarrollo de aplicaciones de código bajo a nivel internacional.

La incorporación de Procensol suma a las filas de Roboyo 160 empleados cualificados con una amplia experiencia en desarrollo de código bajo, operación que consolida su liderazgo internacional en el ámbito de la hiperautomatización. Con esta adquisición, Roboyo amplía notablemente su presencia en el Reino Unido, expande sus operaciones a la India y abre las puertas de la región de Asia-Pacífico, a la vez que refuerza su plantilla estadounidense. El resultado es una fuerza laboral de más de 600 empleados, repartidos entre 24 ciudades de 15 países y 4 continentes distintos.

La experiencia de Procensol en desarrollo de aplicaciones de código bajo y en mantenimiento de servicios aportarán un gran valor a Roboyo y ayudarán a consolidar su posición como proveedor integral de soluciones de hiperautomatización de confianza a nivel internacional.

«Procensol se ha labrado una reputación envidiable en el desarrollo de aplicaciones de código bajo, y consideramos que tendrá un papel fundamental en el contexto de la hiperautomatización. Estamos deseando aunar conocimientos y experiencia para brindar un servicio extraordinario a nuestros clientes. Es un paso tremendamente emocionante para todos. No solo apotará mejoras en la eficiencia y la productividad, sino también en materia de optimización y transformación digital».

Nicolas Hess , cofundador y director general de Roboyo

La experiencia y los amplios conocimientos del equipo de Procensol —que confía en Appian y Mendix como proveedores líderes en desarrollo de código bajo— aportará grandes ventajas para el Grupo Roboyo, que, gracias a esta operación, estará en disposición de ofrecer sus servicios de hiperautomatización a una creciente cartera de clientes.

Tim Clarke y Dan Cooke , directores generales de Procensol añaden: «En los últimos 15 años, nuestro propósito como proveedores de plataformas de código bajo y servicios de consultoría ha sido innovar incansablemente y suministrar soluciones líderes en el sector. Estamos encantados de integrarnos en el Grupo Roboyo. Juntos ampliaremos nuestras competencias en automatización y transformación digital. Este nuevo capítulo traerá consigo nuevas y suculentas oportunidades para nuestros socios y clientes de todo el mundo».

Esta operación estratégica abre un abanico infinito de posibilidades para los clientes de Roboyo, que se beneficiarán de extraordinarias oportunidades de transformación digital, rendimiento e hiperautomatización.

Acerca de Roboyo

Roboyo ayuda a sus clientes a poner en funcionamiento todo un abanico de tecnologías de automatización basadas en la IA. A tal fin, crea plantillas híbridas humano-digitales que aúnan esfuerzos para multiplicar la productividad de las empresas.

Esta visión holística de la automatización de procesos ayuda a las empresas a rediseñar sus operaciones acelerando los procesos, reduciendo drásticamente los costes operativos y minimizando los errores, mejoras que se reflejan tanto en la experiencia de los clientes como en la de los propios empleados.

Acerca de Procensol

Fundado en 2008, Procensol es un proveedor de soluciones y servicios de hiperautomatización a nivel internacional que se centra en impulsar los resultados empresariales a partir de las aplicaciones de código bajo. En su cartera de clientes encontramos pymes y grandes corporaciones, y entre los servicios que presta destaca la transformación digital y empresarial, la automatización de procesos, las soluciones de código bajo y el mantenimiento de servicios.

Tras más de 12 años disfrutando de un servicio y una colaboración impecables con Appian, Procensol ha sido galardonado en numerosas ocasiones. En 2020, recibió el premio al Valor en la categoría Outstanding Achievement in Delivery Excellence and Time to Value, que valora la extraordinaria agilidad y calidad de las entregas de la compañía. En 2021, recibió el premio al Distribuidor del Año en EMEA y, en 2022, el premio al Valor para la región de Asia-Pacífico y Japón, por ofrecer un servicio excepcional a sus clientes.

