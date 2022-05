Rockstar Energy Drink Debuta Su Primera Campaña de Valor de Marca Hispana

"Poder para mi gente", dirigido por Rocío Crudo, presenta a Víctor Fontánez, conocido profesionalmente como Vic Blends, quien alcanzó popularidad cortando pelo a cambio de una buena conversación. Vic Blends, que también es un joven lleno de ambición, llevó su pasión por cortar el pelo desde el garaje de su mamá a convertirse en uno de los estilistas más reconocidos. Actualmente, Vic utiliza su plataforma para sus esfuerzos filantrópicos, que incluye la Academia Vic Blends, un curso en línea que educa sobre técnicas de barbería y consejos para tener éxito en la industria.

"Mis padres me enseñaron a una edad muy pequeña la importancia de trabajar duro si quieres convertir tus sueños en realidad", dice Vic Blends. "Me siento muy inspirado por mi comunidad Latina y quiero celebrar sus logros y trayectorias, por estoy de decidí a trabajar con Rockstar Energy. Espero que esta campaña sea un recuedo para nuestra comunidad, que todo se puede lograr cuando nos elevamos y trabajamos juntos".

Alma, la agencia creativa hispana de Rockstar Energy, capturo la campana con estilo documental.

Junto con la nueva campaña, Rockstar Energy lanza las nuevas bebidas de Rockstar Punched Aguas Frescas. Esta última innovación de la marca fue inspirada por la frescura de las aguas frescas, combinando la tradición hispana con la innovación de Rockstar Energy.

Rockstar Punched Aguas Frescas contiene 160 mg de cafeína, sin edulcorantes artificiales y contiene jugo de frutas. Disponible en los sabores de fresa y piña, el diseño único de la lata fue influenciado por los carteles tradicionales pintados a mano que se encuentran en las taquerías y los camiones de comida. La oferta por tiempo limitado se puede encontrar en tiendas selectas y en RockstarEnergy.com.

Para ver el comercial de :30 segundos protagonizado por Vic Blends, que iniciará la campaña "Poder Para Mi Gente" el 16 de mayo, por favor visita Poder Para Mi Gente.

