ROCKSTAR® relance ses activités partout dans le monde

Life is Your Stage commence par une vidéo qui célèbre le courage et la détermination de ceux qui se battent au quotidien, dont un livreur . Le petit film suit l'histoire authentique de cette personne ambitieuse en partageant son travail acharné, sa passion, ses progrès et ce qui l'aide à réussir.

Mark Kirkham, vice-président et General Manager, Sports, Energy & Juice, Global Beverages chez PepsiCo, explique : "Nous sommes ravis de présenter officiellement le relancement de Rockstar Energy Drink, qui répond à la demande croissante des consommateurs en matière de boissons énergisantes. L'énergie est une catégorie en pleine croissance – une croissance qui s'accélère sous nos yeux dans le monde entier – et qui a besoin d'un bon rafraîchissement. Avec cette campagne mondiale, nous voulons changer la façon dont les consommateurs perçoivent Rockstar Energy Drink et célébrer les travailleurs acharnés et passionnés qui veulent faire bouger les choses."

S'appuyant sur des informations complètes recueillies lors d'entretiens avec plus de 3000 consommateurs dans le monde, la campagne internationale vise à toucher un public local diversifié, avec plus de 70 variantes de héros et d'autres contenus créés pour plus de 30 marchés. Ces efforts seront bien visibles via différents canaux : des affiches, du contenu numérique, les réseaux sociaux et les magasins. Une nouvelle identité visuelle, produite en interne par l'équipe Global Design de PepsiCo, apparaît pour la première fois sur des packagings audacieux. Le logo étoilé emblématique de la marque a également bénéficié de ce relooking et arbore désormais une belle palette de couleurs or métallisé et noir sur tous les produits de la marque.

Stephen White, Senior Director Design chez PepsiCo Global Beverages, déclare : "Nous sommes ravis de faire passer l'apparence de la marque au niveau supérieur sur la scène internationale. Avec cette nouvelle identité visuelle pour Rockstar Energy, nous espérons élever la marque et la rendre plus reconnaissable et attrayante pour nos consommateurs du monde entier."

Rockstar contient de la vitamine B, du ginseng et de la taurine, ainsi que des ingrédients qui fournissent un regain d'énergie, comme la caféine et le guarana. Depuis l'annonce du rachat de Rockstar par PepsiCo, la marque n'a cessé de croitre. En effet, les produits Rockstar existent actuellement dans 20 goûts différents, dont certains disponibles en version sans sucre dans les commerces de proximité et les supermarchés de plus de 30 pays.

Le livreur : Le spot vidéo présente un livreur qui commence un service de nuit chargé. Malgré le froid et les obstacles qu'il rencontre sur son chemin, il termine sa tournée avec une note de cinq étoiles et une invitation à une fête. Une boisson Rockstar à la main, il est prêt à relever tous les défis.

A PROPOS DE ROCKSTAR

Fondée en 2001, Rockstar produit des boissons célébrant les travailleurs acharnés du monde entier qui ont le cran et la détermination nécessaires pour faire bouger les choses. Avec plus de 20 produits Rockstar Energy disponibles dans les magasins de proximité et les supermarchés de plus de 30 pays, Rockstar vous donne un coup de fouet audacieux et rafraîchissant, plein de bonnes choses et de saveurs. PepsiCo a racheté la marque de boissons énergisantes en mars 2020. En plus de Rockstar, PepsiCo possède les marques Sting, Adrenaline Rush, Game Fuel et AMP.

À propos de PepsiCo

Plus d'un milliard de produits PepsiCo sont appréciés par les consommateurs chaque jour dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. PepsiCo a généré plus de 70 milliards de dollars de revenus nets en 2020, grâce à un éventail complémentaire d'aliments et de boissons comprenant Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana et SodaStream. Le portefeuille de produits PepsiCo comprend une large gamme d'aliments et de boissons ludiques, dont 23 marques qui, selon les estimations, génèrent chacune plus d'un milliard de dollars de ventes au détail par an. www.pepsico.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1497528/Rockstar_Belgium_Hero_Image.jpg

