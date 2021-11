Rockwood Capital herkapitaliseert kantoorcomplex in Washington D.C.

Verwerft een belang van 49% in 655 New York Avenue NW

NEW YORK, 1 november 2021 /PRNewswire/ -- Rockwood Capital ("Rockwood") kondigde vandaag de herkapitalisatie aan van 655 New York Avenue NW, een iconisch complex in Washington D.C. Een dochteronderneming van Rockwood heeft in opdracht van Meritz Alternative Investment Management een belang van 49% in het zeer exclusieve gebouw genomen. Een Brookfield Asset Management-vastgoedfonds en Douglas Development, die het pand in 2019 samen hebben herontwikkeld en gebouwd, hebben een eigendomsbelang van 51% behouden. De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

De 756.000 vierkante meter grote accommodatie, gelegen in het hart van Washington D.C.'s East End, grenst aan het Washington Convention Center, naast Seventh Street en L Street. Met meer dan 7.000 vierkante meter aan winkelruimte, wordt het door LEED met goud gecertificeerde complex beschouwd als een meesterwerk van conservering. Het is gebouwd op een locatie die door Douglas Development over een periode van 15 jaar is gerealiseerd en bestond uit 9 afzonderlijke aankopen. In het project zijn 19 historische gebouwen gecombineerd met een nieuwe glazen kantoortoren van 11 verdiepingen met panoramisch uitzicht over de stad. Het gebouw heeft een conferentieruimte in het penthouse, dakterrassen, een fitnesscentrum, een lounge, een speelkamer, een fietsenstalling met kluisjes, en 467 ondergrondse parkeerplaatsen. Tot de huidige kantoorhuurders behoren PwC, UnitedHealth Group en Brookfield.

David Becker, een managing partner van Rockwood, zei het volgende: "We blijven ons richten op moderne kantooractiva met aanzienlijke huurderskredieten en gewogen gemiddelde huurtermijnen op locaties en in omgevingen die op het punt staan om hoogopgeleide arbeidskrachten aan te trekken en te behouden. We zijn zeer enthousiast over de samenwerking met Brookfield en Douglas Development in het bezit van dit iconische pand."

Over Rockwood Capital

Rockwood Capital is een in 1995 opgerichte vastgoedbeleggingsmaatschappij die actief is op het gebied van schulden en aandelenkapitaal, gecombineerd met operationele expertise op het gebied van vastgoed, voor de herpositionering, ontwikkeling, herontwikkeling en herkapitalisatie van residentiële, kantoor-, winkel- en hotelruimte in belangrijke markten in de Verenigde Staten. Rockwood is een 75-persoons organisatie met kantoren in New York, NY, San Francisco, CA en Los Angeles, CA. Sinds de oprichting hebben Rockwood en zijn opdrachtgevers geïnvesteerd in ongeveer $ 34,4 miljard aan vastgoed en aan onroerend goed gerelateerde activa (bruto-vermogenswaarde). Vanaf het eerste kwartaal van 2021 beheert Rockwood een portefeuille van ongeveer $ 10,8 miljard (bruto-vermogenswaarde). De internationale beleggersbasis van Rockwood omvat staatsinvesteringsfondsen, publieke en private pensioenfondsen, schenkingen, stichtingen, verzekeringsmaatschappijen, dakfondsen, zeer vermogende individuen en familiekantoren.

