Rockwood Capital recapitalise un complexe de bureaux à Washington D.C.

Acquisition d'une participation de 49 % au 655 New York Avenue NW

NEW YORK, 1er novembre 2021 /PRNewswire/ -- Rockwood Capital (« Rockwood ») a annoncé aujourd'hui avoir terminé la recapitalisation du complexe de bureaux de prestige du 655 New York Avenue NW, à Washington D.C. Une société affiliée de Rockwood a acquis une participation de 49 % dans l'immeuble de catégorie A au nom de Meritz Alternative Investment Management. Le fonds immobilier Brookfield Asset Management ainsi que Douglas Development ont réaménagé et construit la propriété en 2019 et ont conservé une participation de 51 %. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Cette propriété de 70 200 m2, située au cœur de l'East End de Washington D.C., est adjacente au Washington Convention Center, bordée par les Seventh et L Streets. Avec une superficie de 7 300 m2 allouée au commerce de détail, le complexe certifié LEED Or est considéré comme un chef-d'œuvre de préservation, construit sur un site qui a été assemblé par Douglas Development sur 9 achats distincts sur une période de 15 ans. Il est composé de 19 bâtiments historiques combinés avec une nouvelle tour de bureau en verre de 11 étages offrant une vue panoramique sur la ville. Les équipements du bâtiment comprennent un espace de conférence en penthouse, des terrasses sur le toit, un centre de fitness, un salon, une salle de jeux, des salles de vélo et des casiers ainsi que 467 espaces de stationnement souterrain. Les locataires actuels de bureaux comprennent PwC, UnitedHealth Group et Brookfield.

David Becker, associé directeur chez Rockwood, a déclaré : « Nous continuons de cibler des actifs de bureau de pointe avec un crédit locataire important et une durée de location moyenne pondérée dans des emplacements et des environnements capables d'attirer et de retenir une main-d'œuvre hautement qualifiée. Nous nous réjouissons de nous associer à Brookfield et à Douglas Development pour devenir propriétaires de cet actif de prestige. »

À propos de Rockwood Capital

Fondée en 1995, Rockwood Capital est une société de gestion de portefeuille immobilier fondée en 1995 qui fournit des capitaux propres et des capitaux d'emprunt combinés à une expertise en exploitation de biens immobiliers pour le repositionnement, le développement, le réaménagement et la recapitalisation destinés aux logements, bureaux, commerces et hôtels dans des marchés clés partout aux États-Unis. Comptant 75 personnes, Rockwood est une organisation ayant des bureaux à New York, à San Francisco et à Los Angeles en Californie. Depuis sa création, Rockwood et ses directeurs ont investi environ 34,4 milliards de dollars en actifs immobiliers et liés à l'immobilier (valeur foncière brute). Au deuxième trimestre de 2021, Rockwood gère un portefeuille d'environ 10,8 milliards de dollars (valeur foncière brute). La base d'investisseurs internationaux de Rockwood comprend des fonds souverains, des fonds de pension publics et privés, des fonds de dotation, des fondations, des compagnies d'assurance, des fonds de fonds, des particuliers fortunés et des gestionnaires de patrimoine.

Contact :

Caroline Luz

Lambert & Co.

203-656-2829

[email protected]

SOURCE Rockwood Capital, LLC