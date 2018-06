ROI Consultancy Services et Bain & Company unissent leurs forces pour produire des études de comparaison des performances Net Promoter Score® pour neuf catégories de ventes au détail

Aux termes de cet accord, ROI et Bain & Company produiront ensemble une étude Bain Certified Net Promoter Score® pour neuf catégories de ventes au détail : épicerie ; habillement pour femmes, habillement pour enfants, produits de beauté, aliments et fournitures pour animaux de compagnie, équipements de sports et vêtements pour athlètes, électronique grand public, produits pour la maison et ameublement pour la maison. Ces études annuelles visent à établir et à suivre la défense des intérêts des clients entre les concurrents pour chaque secteur, avec un éclairage supplémentaire tiré de commentaires textuels. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.netpromotersystem.com/benchmarks.

Cette comparaison concurrentielle indépendante suit la méthodologie NPS certifiée par Bain & Company, garantissant des résultats précis et fiables. Les marques qui adoptent les nouveaux tests de performance seront mieux à même d'améliorer l'expérience de leurs clients, de renforcer la défense des intérêts des consommateurs et d'obtenir des résultats financiers positifs.

« Ce partenariat avec ROI visant à produire des études comparatives indépendantes de haute qualité crée des opportunités immenses pour nos clients et d'autres entreprises orientées vers le client », explique Rob Markey, partenaire chez Bain & Company et coauteur de The Ultimate Question 2.0. « Les entreprises axées sur le client doivent comprendre parfaitement leur position concurrentielle telle qu'elle est exprimée par leurs clients, avec leurs propres mots. Les tests de performance Bain Certified NPS produits par ces études sont le meilleur point de départ pour les organisations qui entendent renforcer l'expérience et la fidélité de leurs clients. »

La collaboration allie, d'un côté, la position de leader de ROI dans le secteur pour ce qui est de la mise en œuvre d'études, de la science de base de sondage, et de la création et de la vérification d'ensembles de participants et, de l'autre, le savoir-faire de Bain & Company dans le déploiement du Net Promoter System® pour aider les entreprises à être la pointe du secteur en termes de fidélité de la clientèle.

Outre ces tests de performance, ROI a établi des modèles de moteurs du marché pour chacun des secteurs, qui corrèlent la mesure NPS avec les moteurs sous-jacents du comportement des consommateurs influençant chaque marché. En outre, ROI continue de soutenir Bain & Company dans plusieurs secteurs, y compris la recherche non consommateur visant des publics difficiles à toucher dans le B2B, le professionnel et les soins de santé.

« Nous sommes reconnaissants et honorés d'avoir instauré un partenariat avec Bain & Company pour cette importante initiative visant à élaborer des tests de performance fiables et standardisés pour une mesure aussi influente que NPS. Nous sommes impatients de faire de ces catégories de ventes au détail un test de performance annuel et d'ajouter de nouvelles catégories l'année prochaine », explique David W. McGrath, PDG de ROI.

ROI fait partie de Bain Alliance Ecosystem – un réseau qui rassemble les meilleurs partenariats avec des fournisseurs d'outils, de technologies et de services complémentaires qui accélèrent l'obtention de résultats clients révolutionnaires. Grâce à Bain Alliance Ecosystem, les clients de Bain & Company ont accès à de nouvelles capacités pertinentes, permettant une assimilation plus rapide de nouvelles idées, compétences et manières de travailler.

ROI Consultancy Services fournit des services de recherche de plein service, de marketing et d'automatisation des ventes, et d'appui d'agence numérique pour les consultants, les investisseurs et les clients en entreprise. Avec son siège à Denver (Colorado), et des bureaux à Austin, Boise, Boston, Jacksonville, Los Angeles, Portland et Tampa, la société est une entreprise de conseil stratégiquement alignée et interdépendante en matière de coopération regroupant les holdings d'Oceanside Ten Holdings.com LLC, une société de holding familiale de capital-investissement à faible capitalisation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.roirocket.com.

Bain & Company est une société de conseil en gestion à laquelle s'adressent les chefs de file du commerce dans le monde entier lorsqu'ils veulent des résultats. Bain conseille ses clients en matière de stratégie, d'opérations, de technologie de l'information, d'organisation, de capital-investissement, de transformation numérique, de fusions et acquisitions, élaborant des renseignements pratiques que les clients peuvent exploiter, et transférant des compétences qui pérennisent le changement. La société aligne ses mesures d'incitation sur les clients, en faisant correspondre ses honoraires aux résultats des clients. Les clients de Bain ont été plus performants que la bourse, avec un rapport 4:1. Fondée en 1973, Bain compte 55 bureaux dans 36 pays, et son grand savoir-faire et sa clientèle concernent chaque industrie et secteur économique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.bain.com. Suivez-nous sur Twitter @BainAlerts.

