Roll™ by ADP® ahora está disponible en español con funciones adicionales, lo que amplía el poder de las pequeñas empresas para gestionar la nómina

Respaldado por la prolongada experiencia en nómina y la seguridad en la información de ADP, Roll™ ofrece a los propietarios de pequeñas empresas la capacidad de administrar la nómina en cualquier lugar, en cualquier momento, con rapidez y en cumplimiento de la normativa, sin requerir experiencia previa. A través de una interfaz conversacional respaldada por la inteligencia artificial, los ocupados emprendedores pueden procesar la nómina sin mayor esfuerzo en menos de un minuto desde su dispositivo, ingresando en el chat un sencillo mensaje como "ejecutar mi nómina". La aplicación autodidacta guía a los usuarios con habilidades móviles a través del proceso, permitiéndoles saber qué hacer y cuándo hacerlo, mientras elimina algunas tareas que consumen tiempo. El resultado es una nómina sin fricción: cero tiempo de entrenamiento, menos de un minuto procesando nóminas, recordatorios que mantienen actualizados a los empresarios y la posibilidad de que procesen su nómina en cualquier dispositivo, dondequiera que estén.

"La pandemia ha desafiado a los propietarios de pequeñas empresas en diferentes formas, especialmente en las áreas de operaciones y talento", comentó Joe DeSilva, presidente de Soluciones para Pequeñas Empresas de ADP. "Mientras estas empresas se siguen reconstruyendo y a la vez intentan retener el talento y cumplir con los objetivos de diversidad e inclusión, no necesitan estar preocupadas por el proceso potencialmente difícil y costoso de gestionar la nómina. Roll™ de ADP cambió la forma en que las pequeñas empresas piensan sobre la nómina y ahora ofrece más funciones de seguridad y lenguaje conversacional. No existe algo similar en la industria".

Roll™ by ADP es la aplicación de nómina para pequeñas empresas que es tan fácil como enviar un texto.

Experiencia conversacional

Roll reemplaza los formularios anticuados y las hojas de cálculo estáticas con una aplicación intuitivamente fácil que imita un intercambio de chat conversacional.

Solo hay que decirle a Roll™ "ejecuta mi nómina" y la interfaz basada en chat hace el resto.

Un simple chat ejecuta la nómina en cualquier momento, lugar y dispositivo en menos de un minuto.

Interacción sin esfuerzo

Configuración en 15 minutos una sola vez. No se requiere capacitación y tiene tutoriales en video disponibles.

Se emiten recordatorios de forma proactiva de tareas y plazos importantes, y la aplicación respaldada por IA aprende con el tiempo para hacer las tareas más fáciles y rápidas.

El diseño intuitivo hace fácil agregar empleados, cambiar sueldos, dar promociones y más.

Los empleadores pueden configurar la nómina para enviar información estática cada semana de forma automática.

Los empleados pueden usar la aplicación Roll™ para actualizar toda su información personal y acceder a los extractos de pagos. También recibirán una notificación cuando es el día de pago.

Manejo confiable del cumplimiento normativo

La presentación de impuestos federales y para los 50 estados está integrada y respaldada por ADP, líder en nómina para pequeñas empresas.

Se envían notificaciones cuando se presenta la nómina y se archivan los impuestos trimestrales.

El soporte en vivo por chat desde la aplicación ofrece asistencia al cliente en tiempo real 24/7.

Las actualizaciones regulares mantienen la aplicación al día en cuanto a cambios en regulaciones salariales para ayudar con el cumplimiento.

Roll™ by ADP® está disponible para los propietarios de pequeñas empresas en los Estados Unidos y, a partir de hoy, estará disponible en español. Los empresarios pueden probar Roll™ gratis* durante tres meses, seguido de un precio de introducción de $17 por mes + $5 por empleado. Para hacer la nómina fácil, descargue hoy desde RollbyADP.com.

Acerca de ADP (NASDAQ: ADP)

Diseñando mejores formas de trabajar a través de productos de vanguardia, servicios prémium y experiencias excepcionales que permitan a las personas alcanzar todo su potencial. Recursos humanos, talento, gestión del tiempo, beneficios y nómina. Fundamentado en los datos y diseñado para personas. Conozca más en ADP.com .

ADP, el logotipo de ADP, Roll™, Roll™ by ADP y "Always Designing for People", son marcas comerciales de ADP, Inc.

Derechos de autor © 2021 ADP, Inc. Todos los derechos reservados.

* La nómina gratuita de tres meses está disponible solo para clientes nuevos de ADP que no hayan comprado antes Roll by ADP y que estén ubicados en los Estados Unidos. Después de los tres meses iniciales, a menos que cancele el servicio, se le cobrará automáticamente $17 por mes a partir del siguiente ciclo de facturación mensual (cargo base) más $5 por empleado W-2 y/o contratistas 1099 que estén recibiendo pagos a través de Roll cada mes. Puede cancelar en cualquier momento desde la aplicación. ADP se reserva el derecho de retirar esta oferta por tiempo limitado en cualquier momento. Esta oferta no es transferible y excluye cualquier servicio adicional de nómina u otros de ADP y requiere el uso de débito directo de cargos como método de pago.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1711246/Roll_by_ADP__Spanish.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/832721/ADP_Logo.jpg

FUENTE ADP, Inc.

Related Links

www.adp.com



SOURCE ADP, Inc.