ROLLER s'associe à Adyen pour permettre à plus de 3 000 sites de bénéficier d'un financement rapide et intégré via Capital

Un million de dollars de prêts aux entreprises décaissés au cours de la première semaine de déploiement.

AMSTERDAM, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- Adyen, la plateforme de technologie financière mondiale de référence pour les entreprises de premier plan, a annoncé aujourd'hui que ROLLER, la principale plateforme de gestion de sites tout-en-un pour l'industrie des loisirs et des attractions, a lancé avec succès ROLLER Capital en partenariat avec Adyen. Cette intégration permet à ROLLER d'offrir à ses utilisateurs un financement rapide et flexible directement au sein de sa plateforme, en utilisant Capital, l'offre de financement intégrée d'Adyen.

Photo courtesy of ROLLER

Le partenariat a déjà permis d'assurer un million de dollars de prêts aux entreprises au cours du déploiement initial auprès d'un groupe de clients sélectionnés. Ce lancement permet aux clients de ROLLER, allant de parcs de trampolines à des centres de loisirs familiaux et attractions culturelles, d'accéder à des financements indispensables pour investir dans des améliorations, du personnel et des stocks, sans les obstacles habituels des banques traditionnelles. ROLLER a adopté Adyen pour les plateformes en 2021.

Conçue pour les exploitants de sites qui ont besoin d'un accès rapide à des fonds de roulement, cette nouvelle offre permet d'obtenir des financements au moment où ils sont le plus nécessaires. Les principaux avantages pour les clients de ROLLER sont les suivants :

Accès rapide aux fonds : les sites peuvent consulter des offres pré-approuvées et demander un financement en quelques secondes, le financement étant accessible dès le jour ouvrable suivant. Le paiement aux banques externes prend généralement quelques minutes.

les sites peuvent consulter des offres pré-approuvées et demander un financement en quelques secondes, le financement étant accessible dès le jour ouvrable suivant. Le paiement aux banques externes prend généralement quelques minutes. Processus simple, montants flexibles : les offres de prêts aux entreprises vont de 500 à 100 000 dollars (dans les monnaies prises en charge) et sont préapprouvées en fonction des résultats des ventes, ce qui évite de devoir remplir de longues demandes ou formalités administratives.

les offres de prêts aux entreprises vont de 500 à 100 000 dollars (dans les monnaies prises en charge) et sont préapprouvées en fonction des résultats des ventes, ce qui évite de devoir remplir de longues demandes ou formalités administratives. Remboursement transparent et flexible : le remboursement est automatiquement ajusté selon un pourcentage fixe (allant de 1 % à 15 %) des ventes quotidiennes, ce qui signifie que les sites remboursent plus lorsqu'ils gagnent plus et moins lorsqu'ils gagnent moins. Le prêt peut avoir une durée maximale de neuf mois et aucune pénalité de remboursement anticipé ni frais de retard ne s'appliquent.

« Nous avons fait notre demande le lundi matin et elle a été immédiatement acceptée. Nous avons pu voir immédiatement le montant qui nous était accordé. Les fonds ont été versés sur notre compte dès le jeudi suivant. Le processus a été très rapide et facile », a déclaré Elena Kaljian, copropriétaire d'Art Play Cafe, un centre de jeux d'intérieur situé à Petaluma, en Californie.

ROLLER Capital est désormais disponible pour tous les clients ROLLER aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et en Irlande. La Finlande, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suède suivront, marquant ainsi une expansion rapide des services financiers intégrés dans le secteur des loisirs et des attractions. Ce lancement mondial coïncide avec le lancement des produits ROLLER en milieu d'année, au cours duquel la société présente ses dernières innovations et rencontre des exploitants de salles de spectacles sur les principaux marchés. L'arrivée d'Adyen Capital dans l'écosystème ROLLER renforce la position de ROLLER en tant que solution de premier plan sur le marché, capable de tout prendre en charge : de la billetterie et du point de vente au financement intégré.

« Nos exploitants de sites gèrent des activités à forte intensité de capital avec des pics saisonniers marqués, un parc à trampolines en cours de préparation pour les vacances scolaires, un centre de divertissement familial investissant dans des améliorations avant les fêtes. Adyen Capital nous permet de mettre des fonds de roulement entre leurs mains en quelques heures, et non en quelques semaines, directement au sein de la plateforme qu'ils utilisent déjà tous les jours. Nous avons accordé plus d'un million de dollars de prêts aux entreprises dans le cadre d'un petit projet pilote aux États-Unis, ce qui prouve que nous apportons une solution à un problème réel et urgent pour nos clients », a déclaré Chris Rich, vice-président des services financiers chez ROLLER.

« Les plateformes comme ROLLER sont centrales pour les activités de ces sites. En intégrant des services financiers tels que ROLLER Capital, elles apportent une valeur ajoutée considérable aux exploitants à un moment où ils en ont clairement besoin », a déclaré Roelant Prins, directeur commercial d'Adyen. « Nous sommes ravis de soutenir ROLLER à mesure que cette offre est élargie au niveau mondial, en aidant les entreprises de loisirs à prospérer grâce à un accès simplifié au financement ».

À PROPOS D'ADYEN

Adyen (AMS : ADYEN) est la plateforme de technologie financière favorite des entreprises de premier plan. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations basées sur des données et des produits financiers dans une solution mondiale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser plus rapidement leurs ambitions. Avec des bureaux situés dans le monde entier, Adyen travaille avec des marques telles que H&M, Uber, eBay et Meta. La collaboration avec ROLLER, telle que décrite dans cette mise à jour destinée aux commerçants, souligne la croissance continue d'Adyen auprès de ses clients actuels et des nouveaux clients au fil des ans.

Adyen Capital est fourni par Adyen Australia Pty Limited ABN 55 162 682 411. Adyen Capital est proposé exclusivement à des fins professionnelles et non pour un usage personnel, domestique ou ménager. Les conditions minimales requises et les critères d'éligibilité peuvent être modifiés à tout moment. Adyen se réserve le droit de refuser l'accès à Adyen Capital aux utilisateurs qui ne remplissent pas les conditions minimales. Veuillez consulter les conditions générales.

À PROPOS DE ROLLER

ROLLER est la plateforme de gestion de sites basée sur le cloud pour les attractions modernes, spécialement conçue pour réduire les points de friction tout au long de l'expérience visiteur. La plateforme tout-en-un de l'entreprise simplifie les processus commerciaux de ses clients, améliorant ainsi l'efficacité et maximisant les revenus.

La solution complète de ROLLER comprend : paiement et billetterie en ligne, points de vente, paiements intégrés, abonnements, cartes-cadeaux, décharges de responsabilité, kiosques en libre-service, porte-monnaie électroniques, enquêtes auprès des visiteurs, etc. Pour en savoir plus, consultez le site roller.software.

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