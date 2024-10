Romance in Every Sunset (La romance dans chaque coucher de soleil) : Le Salinda Luxury Boutique Resort de Phu Quoc redéfinit les escapades amoureuses

PHU QUOC, Vietnam, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- Récemment nommé l'un des Top 5 Best Luxury Romantic Beach Resorts in Vietnam 2024 par Luxury Lifestyle Award, Salinda Resort Phu Quoc Island est plus qu'une simple évasion tropicale - c'est un sanctuaire romantique. Connu pour son atmosphère intime, son cadre naturel serein et son souci de personnalisation, ce centre de villégiature est la destination idéale pour les lunes de miel, les anniversaires de mariage, les demandes en mariage et les escapades en amoureux. Avec chaque coucher de soleil jetant une lueur dorée sur le littoral, Salinda se transforme en un cadre idéal pour la romance.

Romance in Every Sunset: Phu Quoc’s Salinda Luxury Boutique Resort Redefines Love Getaways

Petite échelle, grand cœur

Le Salinda Resort est fier de sa petite taille et de son atmosphère exclusive, garantissant un service attentionné et une expérience intime. Les jardins tropicaux luxuriants du complexe et sa situation en bord de mer offrent une évasion sereine, où les couples peuvent se détendre et se reconnecter dans l'étreinte de la nature dans l'une des 121 chambres, villas ou suites de luxe, chacune présentant une fresque murale unique créée par des artisans vietnamiens. Dès leur arrivée, les couples sont pris en charge par la méticuleuse équipe de l'hôtel, qui veille à ce que chaque détail de leurs vacances romantiques soit pris en charge avec le plus grand soin.

Célébrer les étapes de la vie

Pour ceux qui marquent les moments les plus importants de leur vie, Salinda propose des expériences sur mesure conçues pour mettre en valeur chaque célébration. Leurs forfaits de lune de miel et d'anniversaire comprennent des prestations romantiques telles que des pique-niques dans la nature, des sirops au coucher du soleil sur la plage et l'installation de chambres amoureuses à l'arrivée. Et pour les couples prêts à passer à l'étape suivante, les propositions faites en bord de mer sont tout simplement époustouflantes. Imaginez un chemin éclairé aux chandelles menant à un endroit isolé sur le sable, avec le bruit des vagues qui préparent le terrain pour un "oui" parfait.

Bien-être pour deux

Qi'sense Spa est un sanctuaire conçu pour restaurer l'énergie vitale Qi. Le voyage de guérison des couples commence par des boissons de bienvenue à base de plantes et des sarongs de couleurs différentes selon la nature élémentaire de chacun. Des massages côte à côte et des traitements de bien-être basés sur des techniques de guérison asiatiques traditionnelles, prodigués par des thérapeutes experts, sont parfaits pour se détendre après une journée d'exploration de l'île ou de farniente sur la plage.

Les rendez-vous nocturnes, redéfinis

Au-delà de la détente, les couples peuvent participer à un cours de cuisine dans une maison traditionnelle en bois entourée de manguiers, où ils apprendront les secrets de la cuisine vietnamienne en préparant des plats authentiques avec des herbes fraîches provenant de jardins biologiques, sous la direction de chefs experts.

Salinda propose plusieurs restaurants primés, parfaits pour les soirées en amoureux. Qu'il s'agisse de découvrir la cuisine vietnamienne régionale et les fruits de mer frais de l'île au Cyan Bar & Sunset Dining , de se laisser tenter par les délicates saveurs de la cuisine italienne au il Muro Italiano ou d'épicer la soirée au Pakka Indian, chaque expérience gastronomique est un voyage culinaire. Pour une soirée plus romantique, les clients peuvent se lancer dans un voyage musical à l'adresse Highnote Bar & Cigar Lounge tout en sirotant des cocktails de différentes époques musicales et en chantant des chansons avec le groupe résident.

Pour un cadre vraiment intime, les couples peuvent opter pour un dîner privé en bord de mer ou dans un jardin, comprenant un repas gastronomique à trois plats pour deux personnes, accompagné d'une bouteille de bulles, sous les étoiles et au son de la nature.

