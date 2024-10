Romantik in jedem Sonnenuntergang: Das Salinda Luxury Boutique Resort auf Phu Quoc definiert Liebesausflüge neu

PHU QUOC, Vietnam, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Das Salinda Resort Phu Quoc Island wurde kürzlich vom Luxury Lifestyle Award zu einem der Top 5 Best Luxury Romantic Beach Resorts in Vietnam 2024 ernannt und ist mehr als nur ein tropischer Zufluchtsort - es ist ein romantisches Heiligtum. Dieses Boutique-Resort ist bekannt für seine intime Atmosphäre, die ruhige natürliche Umgebung und die persönliche Note. Es ist das ultimative Ziel für Flitterwochen, Jahrestage, Heiratsanträge und Liebesurlaube. Mit jedem Sonnenuntergang, der die Küste in ein goldenes Licht taucht, verwandelt sich Salinda in die perfekte Kulisse für Romantik.

Kleiner Maßstab, großes Herz

Das Salinda Resort ist stolz auf seine kleine Größe und seine exklusive Atmosphäre, die einen gefühlvollen Service und ein intimes Erlebnis garantiert. Die üppigen tropischen Gärten des Resorts und die Lage direkt am Strand bieten einen ruhigen Zufluchtsort, an dem Paare in einem der 121 Deluxe-Zimmer, Villen oder Suiten, die alle mit einem einzigartigen, von vietnamesischen Kunsthandwerkern geschaffenen Wandgemälde ausgestattet sind, entspannen und in der Umarmung der Natur neue Kräfte sammeln können. Bei der Ankunft werden die Paare vom sorgfältigen Guest Experience Team des Resorts betreut, das sicherstellt, dass jedes Detail ihres romantischen Urlaubs mit äußerster Sorgfalt behandelt wird.

Die Meilensteine des Lebens zelebrieren

Für die ganz besonderen Momente im Leben bietet Salinda maßgeschneiderte Erlebnisse, die jede Feier bereichern. Ihre Flitterwochen- und Jubiläumspakete bieten romantische Annehmlichkeiten wie Picknicks in der Natur, einen Schluck bei Sonnenuntergang am Strand und amouröse Zimmereinrichtungen bei der Ankunft. Und für Paare, die bereit sind, den nächsten Schritt zu tun, bietet das Resort eine atemberaubende Kulisse für einen Heiratsantrag am Strand - stellen Sie sich einen Weg bei Kerzenschein vor, der zu einem abgelegenen Platz im Sand führt, während das Rauschen der Wellen die Bühne für ein perfektes "Ja" bildet.

Wellness für zwei

Qi'sense Spa ist ein Heiligtum zur Wiederherstellung der Lebensenergie Qi. Die Heilungsreise der Paare beginnt mit Begrüßungsgetränken aus Kräutern und farblich abgestimmter Sarong-Kleidung, die der elementaren Natur jedes Einzelnen entspricht. Nebeneinander liegende Massagen und Wellness-Behandlungen, die auf traditionellen asiatischen Heiltechniken beruhen und von erfahrenen Therapeuten durchgeführt werden, sind perfekt, um nach einem Tag der Inselerkundung oder des Faulenzens am Strand zu entspannen.

Date Nights, neu definiert

Neben der Entspannung können Paare an einem Kochkurs teilnehmen, der in einem traditionellen, von Mangobäumen umgebenen Holzhaus stattfindet. Dort lernen sie die Geheimnisse der vietnamesischen Küche kennen, indem sie unter Anleitung von erfahrenen Köchen authentische Gerichte mit frischen Kräutern aus biologischen Gärten zubereiten.

Salinda bietet mehrere preisgekrönte Restaurants, die sich perfekt für einen Abend mit Freunden eignen. Von der regionalen vietnamesischen Küche und den frischen Meeresfrüchten der Insel im Cyan Bar & Sunset Dining über die delikaten Aromen der italienischen Küche im il Muro Italiano bis hin zum würzigen Abend im Pakka Indian ist jedes kulinarische Erlebnis eine Reise. Um den Abend noch romantischer zu gestalten, können sich die Gäste in der Highnote Bar & Cigar Lounge auf eine musikalische Reise begeben, während sie Cocktails aus verschiedenen Musikepochen schlürfen und zusammen mit der dort ansässigen Band Lieder singen.

Für einen wirklich intimen Rahmen können sich Paare für ein privates Abendessen am Strand oder im Garten entscheiden, bei dem ein 3-Gänge-Gourmetmenü für zwei Personen mit einer Flasche Sekt unter dem Sternenhimmel serviert wird, während die Natur ein Ständchen spielt.

