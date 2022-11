ROSHN's Meilenstein-Projekt SEDRA begrüßt die ersten Bewohner

Der nationale Immobilienentwickler erreicht einen historischen Meilenstein, indem er seinen Kunden die Schlüssel zu ihren neuen Häusern früher als geplant übergibt – als erstes saudisches Giga-Projekt.

SEDRA revitalisiert den Norden Riads mit mehr als 30.000 Wohnungen in Vierteln, die mit Annehmlichkeiten und attraktiven öffentlichen Räumen ausgestattet sind

ROSHN's Vision eines neuen Wohnstandards wird im ganzen Königreich umgesetzt und unterstützt das Ziel der Vision 2030, den Anteil der saudischen Hausbesitzer auf 70 % zu erhöhen.

RIAD, Saudi-Arabien, 22. November 2022 /PRNewswire/ -- ROSHN, der nationale Immobilienentwickler, der dem Königreich neue, nachhaltige Lebensformen bringt, hat mit der Übergabe von SEDRA, seinem Wahrzeichen im Norden Riads, früher als geplant begonnen. Die neuen Hausbesitzer erhalten die Schlüssel und Eigentumsurkunden für die Villen und Stadthäuser in Phase 1 von SEDRA und sind damit die ersten Kunden, die Eigentum in einer ROSHN-Gemeinschaft erwerben.

„Die Übergabe des ersten ROSHN-Heims ist ein bedeutendes Ereignis, nicht nur für ROSHN, sondern für das gesamte Königreich. Dies ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, dem saudischen Volk qualitativ hochwertige Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig treiben wir den Wandel voran, schaffen ein neues Wohnkonzept und erhöhen die Lebensqualität unserer Bürger und Einwohner. SEDRA wird das erste Projekt sein, bei dem unsere Zukunftsvision vor Ort Wirklichkeit wird, und ich freue mich darauf, dass unsere ersten Bewohner die Vorteile des Wohnens mit ROSHN erleben werden", sagte David Grover, CEO der Gruppe.

ROSHN erleichtert seinen Kunden den Umzugsprozess, indem es ihnen engagierte Berater zur Seite stellt, die vor, während und nach der Übergabe als zentrale Anlaufstelle fungieren. Die neuen Bewohner haben auch Zugang zum ROSHN-Kontaktzentrum, das Kundenanfragen zu einer Vielzahl von Themen beantworten kann, vom Besucherzugang bis hin zur Nutzung von Sonderangeboten, die von ROSHN's Partnern angeboten werden.

SEDRA ist das erste Projekt von ROSHN im Königreich und wird in acht Phasen im pulsierenden nördlichen Bereich von Riad entwickelt. Mit dem Beginn des Übergabeprozesses in der ersten Phase ist es das erste saudische Giga-Projekt, das an die Kunden übergeben wird. Nach seiner Fertigstellung wird es den Wohnungsbestand der Hauptstadt um mehr als 30.000 Wohneinheiten erweitern und 20 Mio. Quadratmeter integrierter Nachbarschaften schaffen, die von Bildungs- und Gesundheitsinfrastruktur, Einzelhandelsgeschäften, Restaurants, Parks, schattigen Fußwegen, Radwegen und sorgfältig gepflegten Grünflächen getragen werden.

ROSHN bringt seine Vision auch an die Westküste des Königreichs: ALAROUS, das im Mai dieses Jahres angekündigt wurde, wird den Wohnungsbestand im Norden Jeddahs um mehr als 18.000 neue Wohnungen erweitern. Es zeichnet sich durch dieselben Annehmlichkeiten aus wie SEDRA, einschließlich des Prinzips des „offenen Wohnens", das auf öffentlichen Plätzen, Grünflächen, Gemeinschaftseinrichtungen wie den örtlichen Majlis und „lebendigen" Straßen ohne Bordsteinkante und Häusern ohne Umfassungsmauern beruht.

ROSHN ist ein nationaler Immobilienentwickler, der sich im Besitz des Public Investment Fund (PIF) von Saudi-Arabien befindet. Es hat den Auftrag, den Saudis einen hohen Lebensstandard zu bieten und die Bemühungen der Regierung zu unterstützen, die Wohneigentumsquote zu erhöhen. ROSHN baut Gemeinden, die sich sowohl am saudischen Erbe als auch an den sich entwickelnden Bestrebungen der saudischen Bevölkerung orientieren. Dabei agiert ROSHN als Master Developer, Bauträger und Betreiber für eine breite Palette von Anlageklassen und Landnutzungen, einschließlich Wohnen, Einzelhandel, Gewerbe, Gastgewerbe und öffentliche/bürgerliche Einrichtungen.

