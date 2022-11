SEDRA, projeto histórico da ROSHN, dá as boas-vindas aos primeiros residentes

A incorporadora imobiliária nacional supera um marco histórico ao entregar aos clientes as chaves de suas novas casas antes do prazo, fazendo desse o primeiro gigaprojeto da Arábia Saudita a ser entregue

A SEDRA está revitalizando o norte de Riade com mais de 30 mil residências em bairros repletos de comodidades e espaços públicos atraentes

A visão da ROSHN de um novo estilo de vida está sendo implementada em todo o Reino, apoiando a meta da Visão 2030 de aumentar o número de proprietários domiciliares na Arabia Saudita para 70%

RIADE, Arábia Saudita,, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ --A ROSHN, incorporadora imobiliária nacional que traz novos modos de vida sustentáveis para o Reino, iniciou o processo de transferência do projeto SEDRA antes do prazo programado, seu marco de desenvolvimento no norte de Riade. Os novos proprietários estão recebendo as chaves e escrituras de vilas e sobrados localizados na Fase 1 do projeto SEDRA, o que os torna os primeiros clientes a tomar posse de propriedades em uma comunidade ROSHN.

"A entrega da primeira casa ROSHN é uma ocasião importante não apenas para a ROSHN, mas para todo o Reino. Embora isso marque mais um passo em nossa jornada para oferecer moradia de alta qualidade ao povo saudita, também estamos promovendo mudanças, criando um novo conceito de vida e agregando valor à qualidade de vida de nossos cidadãos e residentes. O SEDRA será o primeiro projeto que tornará realidade a nossa visão para o futuro e estou animado que nossos primeiros residentes vivenciem o estilo de vida ROSHN", disse David Grover, CEO do grupo.

A ROSHN está facilitando o processo de mudança para seus clientes, oferecendo-lhes consultores dedicados que atuam como um único ponto de contato antes, durante e após a entrega. Os novos residentes também têm acesso ao centro de contato da ROSHN, que pode responder às consultas dos clientes em uma ampla gama de questões, desde o acesso de visitantes até como aproveitar as ofertas especiais fornecidas pelos parceiros da ROSHN.

O SEDRA é o primeiro projeto da ROSHN no Reino e está sendo desenvolvido em oito fases no vibrante corredor norte de Riade. O início do processo de entrega em sua primeira fase o torna o primeiro gigaprojeto saudita a ser entregue aos clientes. Quando concluído, mais de 30 mil unidades residenciais serão adicionadas ao estoque habitacional da capital e oferecerá 20 milhões de metros quadrados integrados com o suporte de infraestrutura de educação e saúde, pontos de venda de varejo, restaurantes, parques, calçadas sombreadas, pistas de ciclismo e espaços verdes cuidadosamente mantidos.

A ROSHN também está trazendo sua visão para a costa oeste do Reino com o projeto ALAROUS, anunciado em maio deste ano, e que adicionará mais de 18 mil novas casas ao estoque habitacional no norte de Jeddah. Ele conta com a mesma fórmula vencedora de amenidades do SEDRA, incluindo seu princípio de design de "vida aberta" construído em torno de espaços públicos, áreas verdes, instalações comunitárias como majlis locais e ruas para pedestres e ciclistas, caracterizadas por calçadas sem guia e casas sem muros.

Sobre a ROSHN:

A ROSHN é uma incorporadora imobiliária nacional, de propriedade do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita. Ela tem o objetivo de oferecer padrões de vida de alta qualidade para o povo da Arábia Saudita e apoiar os esforços do governo em aumentar as taxas de propriedade domiciliar. A ROSHN constrói comunidades que incorporam tanto o patrimônio cultural saudita quanto as novas aspirações do povo saudita, atuando como principal incorporadora, empreiteira e construtora de propriedades em uma ampla gama de classes de ativos e usos da terra, incluindo instalações residenciais, comerciais, hoteleiras e de serviços públicos.

