Rosiwit präsentiert nachhaltige Innovationen auf der Interclean Amsterdam 2026

AMSTERDAM, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Interclean Amsterdam 2026 stellte Rosiwit, ein Anbieter intelligenter Reinigungslösungen für industrielle Umgebungen, seine neuesten Entwicklungen im Bereich nachhaltiger Reinigungstechnologien und auf Cybersicherheit ausgerichteter System-Upgrades vor. Besucher finden Rosiwit in Halle 7, Stand 7-424.

Nachhaltigkeit als Kernstück

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Im Rahmen der Veranstaltung hielt das Unternehmen einen thematischen Vortrag, der sich auf drei Bereiche konzentrierte: Umweltverantwortung, Managementeffizienz sowie Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter. Laut Rosiwit legt das Unternehmen den Schwerpunkt auf mechanische Reinigung statt auf den Einsatz von Chemikalien, mit dem Ziel, den Wasserverbrauch um 30 bis 50 % zu senken und den Einsatz von Reinigungsmitteln auf ein Minimum zu reduzieren. Das Unternehmen erklärte, dass optimierte Druckluftsysteme dazu beitragen können, die Ressourceneffizienz zu verbessern und gleichzeitig eine gleichbleibende Reinigungsleistung zu gewährleisten.

ESG durch Technologie vorantreiben

Rosiwit hob zudem hervor, wie das Hardware-Design und die Navigationstechnologien des Unternehmens umfassendere ESG-Ziele unterstützen, darunter eine geringere Umweltbelastung, eine höhere betriebliche Produktivität und mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Durch die Automatisierung sich wiederholender und potenziell gefährlicher Aufgaben will das Unternehmen die Arbeitsintensität senken und gleichzeitig zu sichereren Arbeitsbedingungen beitragen.

Erweiterte Cybersicherheit für Industrieroboter

Darüber hinaus hat Rosiwit maßgeschneiderte Cybersicherheitsdienste für seine Flaggschiff-Reinigungsroboter Skywalker GT und Titan 810 eingeführt. Das Unternehmen erklärte, das Angebot sei darauf ausgelegt, die Systemresilienz in industriellen Umgebungen durch mehrere Schlüsselmerkmale zu stärken, darunter Risikominimierung zur Verringerung von Schwachstellen, aktiver Schutz zur Gewährleistung eines unterbrechungsfreien Betriebs, schnelle Abhilfemaßnahmen sowie eine verbesserte Systemtransparenz für Audits und Analysen.

Der Nachfrage nach sicherer Automatisierung gerecht werden

Die Verbesserungen im Bereich Cybersicherheit spiegeln die wachsende Nachfrage der Branche nach sicheren Automatisierungslösungen wider, insbesondere in großen und komplexen Anlagen, in denen die Betriebskontinuität von entscheidender Bedeutung ist.

Fokussiert auf industrielle Anwendungen

Rosiwit wies darauf hin, dass der Schwerpunkt weiterhin auf industriellen Anwendungsbereichen liegt, wie beispielsweise in der Fertigung und Logistik, wo die Reinigungsanforderungen besonders hoch sind. Das Unternehmen möchte sich durch die Kombination von intelligenter Automatisierung, Nachhaltigkeitsaspekten und einer auf diese Anwendungsfälle zugeschnittenen Zuverlässigkeit auf Systemebene von der Konkurrenz abheben.

Entdecken Sie mehr über die Lösungen von Rosiwit:

Website: rosiwit.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/91186657

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