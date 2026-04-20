Rosiwit présente l'innovation durable à Interclean Amsterdam 2026

AMSTERDAM, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon Interclean Amsterdam 2026, Rosiwit, fournisseur de solutions de nettoyage intelligentes pour les environnements industriels, a présenté ses dernières innovations en matière de technologies de nettoyage durables et de mises à niveau de systèmes basées sur la cybersécurité. Les visiteurs peuvent rendre visite à Rosiwit dans le Hall 7, stand 7-424.

La durabilité au cœur du projet

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Au cours de l'événement, l'entreprise a présenté un exposé thématique consacré à trois domaines : la responsabilité environnementale, l'efficacité de la gestion et la santé et la sécurité des employés. Pour Rosiwit, son approche met l'accent sur le nettoyage mécanique plutôt que sur la dépendance chimique, et vise à réduire de 30 à 50 % la consommation d'eau et à minimiser l'utilisation d'agents de nettoyage. L'entreprise estime que les systèmes optimisés de nettoyage à basse pression peuvent contribuer à améliorer l'efficacité des ressources tout en maintenant des performances de nettoyage constantes.

La technologie au service de l'ESG

Rosiwit a également souligné la manière dont la conception de son matériel et ses technologies de navigation prennent en charge des objectifs ESG plus larges, notamment la réduction de l'impact sur l'environnement, l'amélioration de la productivité opérationnelle et le renforcement de la sécurité au travail. En automatisant les tâches répétitives et potentiellement dangereuses, l'entreprise veut réduire l'intensité du travail tout en contribuant à des conditions de travail plus sûres.

Cybersécurité avancée pour la robotique industrielle

Par ailleurs, Rosiwit a introduit des services de cybersécurité personnalisés pour ses robots de nettoyage phares, Skywalker GT et Titan 810. L'entreprise indique que cette offre est conçue pour renforcer la résilience des systèmes dans les environnements industriels grâce à plusieurs fonctionnalités clés, notamment la réduction des risques pour atténuer les vulnérabilités, la protection active pour assurer la continuité des opérations, des capacités de mitigation rapide, ainsi qu'une visibilité accrue du système pour l'audit et l'analyse.

Répondre à la demande d'automatisation sécurisée

Les améliorations en matière de cybersécurité reflètent la demande croissante de l'industrie pour des solutions d'automatisation sécurisées, en particulier dans les installations complexes et à grande échelle pour lesquelles la continuité opérationnelle est essentielle.

Axé sur les applications industrielles

Rosiwit a indiqué que son objectif principal reste les scénarios d'application industrielle, tels que les environnements de fabrication et de logistique, pour lesquels les exigences en matière de nettoyage sont plus élevées. L'entreprise a pour objectif de se différencier en associant une automatisation intelligente, des considérations de durabilité et une fiabilité au niveau du système adaptée à ces cas d'utilisation.

Découvrez les solutions de Rosiwit :

Site internet : rosiwit.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/91186657

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