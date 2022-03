Rossell Techsys et Knight Aerospace font équipe pour proposer de nouvelles solutions

« Les systèmes de sièges palettisés NG-ATGL et les modules aéromédicaux de Knight Aerospace sont des moyens pratiques et rentables de transformer la mission des avions cargo. Ces solutions représentent les solutions de conversion de fret les plus avancées sur le plan technologique et les plus aptes au vol disponibles aujourd'hui dans le monde entier. Avec Rossell Techsys, notre partenaire de confiance, nous sommes désormais en mesure de mettre à disposition toutes ces solutions et de fournir des capacités critiques en Inde » , a déclaré Mme Bianca Rhodes, présidente de Knight Aerospace.

« Nous sommes ravis de nous associer à Knight Aerospace et de pouvoir apporter le meilleur de la technologie et des solutions au marché aérospatial indien. La gamme de produits fournis par Knight Aerospace complète notre activité de services après-vente, dans le cadre de laquelle Rossell assure la personnalisation locale, le support des accessoires, l'installation, la mise en service, la formation, le support de maintenance jusqu'à la fin de vie et constitue le point de contact unique pour les clients basés en Inde », a déclaré M. Prabhat Kumar Bhagvandas, directeur général de Rossell Techsys.

Knight Aerospace est une petite entreprise détenue par des femmes et des minorités, basée à San Antonio, au Texas, aux États-Unis. Il s'agit du premier fournisseur mondial en matière de conception et de fabrication de solutions modulaires VIP et aéromédicales roulantes à changement rapide, de systèmes de sièges palettisés, de systèmes de cuisine et de toilettes spécialisés palettisés et d'équipements de soutien au sol (GSE) pour les avions cargo. Knight Aerospace fournit des équipements aux principaux équipementiers aéronautiques et aux exploitants d'avions militaires et commerciaux dans plus de 34 pays et prend en charge plus de 16 types d'avions et leurs variantes.

Rossell Techsys est la division aérospatiale et défense de Rossell India Limited, une société cotée en Bourse. Rossell Techsys propose des services d'ingénierie et de fabrication sur mesure dans les domaines du câblage électrique et des systèmes d'interconnexion, de l'intégration des systèmes électroniques, des équipements d'essai et des services de soutien après-vente.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1770254/KA_site_group.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1770256/Rossell_Techsys_Logo.jpg

SOURCE Rossell Techsys