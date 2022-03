Rossell Techsys und Knight Aerospace entwickeln gemeinsam neue Lösungen

„Die NG-ATGL, die palettierten Sitzsysteme und luftfahrtmedizinischen Module von Knight Aerospace sind praktische, kostengünstige Möglichkeiten, um Frachtflugzeuge umzufunktionieren. Diese Lösungen sind die technologisch fortschrittlichsten und flugtauglichsten Frachtumwandlungslösungen, die heutzutage weltweit verfügbar sind. Mit Rossell Techsys als unserem vertrauenswürdigen Partner sind wir nun in der Lage, all diese Lösungen zur Verfügung zu stellen und unternehmenskritische Fähigkeiten in Indien bereitzustellen" , betonte Bianca Rhodes, Präsidentin von Knight Aerospace.

„Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Knight Aerospace und darauf, der indischen Luftfahrt das Beste aus der Technologie und den Lösungen zugänglich zu machen. Die Produktpalette von Knight Aerospace ergänzt unsere Dienstleistungen für den Anschlussmarkt, in dem Rossell lokale Anpassungen, Zubehörunterstützung, Installation, Inbetriebnahme, Schulung, Wartungsunterstützung bis zum Ende der Lebensdauer bietet und der zentrale Ansprechpartner für Kunden mit Sitz in Indien ist", so Prabhat Kumar Bhagvandas, Chief Executive Officer von Rossell Techsys.

Knight Aerospace ist ein kleines Unternehmen im Besitz von Frauen und Minderheiten mit Sitz in San Antonio, Texas, USA. Es ist der weltweit führende Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von modularen Schnellwechsel-/Roll-on-Roll-off-Lösungen für Flugmedizin und VIP, palettierten Sitzsystemen, palettierten Spezialküchen- und Toilettensystemen sowie Bodenunterstützungsgeräte (GSE) für Frachtflugzeuge. Knight Aerospace liefert Ausrüstung an große Flugzeughersteller und Militär- und Verkehrsflugzeugbetreiber in mehr als 34 Ländern, die sich für über 16 Flugzeugtypen und deren Varianten eignet.

Rossell Techsys ist die Luftfahrt- und Verteidigungssparte von Rossell India Limited, einem börsennotierten Unternehmen. Rossell Techsys bietet kundenspezifische Engineering- und Fertigungsdienstleistungen für elektrische Verdrahtung und Verbindungssysteme, elektronische System- und Systemintegration, Testgeräte und After-Market-Produktunterstützungsdienste.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1770254/KA_site_group.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1770256/Rossell_Techsys_Logo.jpg

SOURCE Rossell Techsys