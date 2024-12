Rossell Techsys Limited reçoit la reconnaissance de Lockheed Martin en tant que fournisseur exceptionnel lors de la 10e conférence des fournisseurs de Lockheed Martin

BANGALORE, Inde, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Rossell Techsys Limited (ROSSTECH), un important fournisseur de services dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense , a reçu le prestigieux prix « Outstanding Supplier Recognition » de Lockheed Martin lors de la 10e conférence des fournisseurs de Lockheed Martin qui s'est tenue à Bangalore. Cette distinction lui a été décernée pour ses performances exceptionnelles en tant que partenaire de second rang, fournissant des produits et des services de haute qualité pour soutenir les engagements mondiaux de Lockheed Martin.

From left to right: Prabhat Bhagvandas, CEO - Rossell Techsys Inc., Rishab Gupta, Managing Director - Rossell Techsys Limited, Abby Lilly, VP - Global Supply Chain - Lockheed Martin Rossell Techsys-LM Award

Cette reconnaissance souligne l'engagement de Rossell Techsys à fournir des solutions dans les délais et un service à la clientèle de qualité supérieure, la plaçant parmi un groupe restreint de fournisseurs qui répondent constamment aux normes mondiales rigoureuses de Lockheed Martin.

« Nous sommes ravis de cette reconnaissance de la part de Lockheed Martin. Il s'agit d'une relation solide fondée sur le respect mutuel, la confiance et le respect constant des exigences strictes de Lockheed Martin. Il nous encourage à continuer d'investir dans des relations utiles et mutuellement gratifiantes, en accord avec les objectifs d'une « Inde Atmanirbhar » (une Inde autosuffisante). Nous sommes impatients d'approfondir notre partenariat en explorant ensemble de futures initiatives », a déclaré Rishab Gupta, directeur général de Rossell Techsys Limited.

« Nous sommes très honorés de recevoir cette reconnaissance de la part de Lockheed Martin. Elle témoigne de l'excellente collaboration entre Lockheed Martin et Rossell, soutenue par l'expertise et l'engagement de notre équipe. Nous restons déterminés à respecter les normes d'excellence les plus élevées et à renforcer notre précieux partenariat avec Lockheed Martin », a ajouté Prabhat Kumar Bhagvandas, directeur de Rossell Techsys Inc. et conseiller de Rossell Techsys Limited.

Lockheed Martin Leadership a salué le partenariat en déclarant : « Rossell Techsys a été un partenaire clé, depuis l'Inde, et a joué un rôle déterminant dans la fourniture constante d'une expérience unique axée sur le client, de produits de haute qualité, entièrement conformes aux normes mondiales de Lockheed Martin, dans le cadre du programme d'hélicoptères Sikorsky MH-60R SEAHAWK®. Leur fiabilité et leur robustesse ont été déterminantes pour la réussite du programme, et nous nous réjouissons de renforcer encore notre collaboration à l'avenir ».

L'engagement de Rossell Techsys en matière de satisfaction du client, de fiabilité et de qualité constante lui a permis de jouer un rôle de confiance dans des projets critiques tels que l'hélicoptère MH-60R, essentiel aux opérations de défense maritime mondiale, y compris pour la marine indienne. La société soutient également Lockheed Martin sur des plates-formes telles que le F-16, le C-130J, l'Arrowhead et le Sonobuoy, renforçant ainsi sa position de partenaire clé dans les programmes de défense critiques.

À propos de Rossell Techsys :

Rossell Techsys Limited (ROSSTECH), cotée sur NSE et BSE, est un fournisseur de premier plan de solutions aérospatiales et de défense.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2578653/Rossell_Techsys_LM_Award.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2576419/Rossell_Techsys_Logo.jpg