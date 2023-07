Rossell Techsys revela laboratório de calibração e metrologia de última geração

BENGALURU, Índia, 25 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Rossell Techsys, uma empresa líder global em engenharia e fabricação no setor aeroespacial e de defesa, tem o orgulho de anunciar a inauguração de seu novo laboratório de Calibração e Metrologia em sua instalação em Devanahalli, no estado de BANGALORE, na Índia. Este evento marcante, com a presença de Peter Johnson, vice-presidente e gerente geral de fabricação para a Boeing Commercial Airplanes, representa um salto significativo no compromisso da empresa com investimentos centrados no cliente e na entrega de valor aprimorada. Também destaca a dedicação inabalável da Rossell Techsys à qualidade e à satisfação de seus clientes.

"Estamos muito contentes em inaugurar nosso laboratório de calibração e metrologia de última geração", afirmou o Sr. Rishab Mohan Gupta, membro e Diretor da Promoter Group, Rossell India Limited. "Esta instalação representa o nosso compromisso em manter os mais altos padrões de precisão e qualidade em todos os aspectos de nossas operações. Isso nos permite entregar uma qualidade excepcional aos nossos clientes, que confiam em nós para componentes críticos. Com esse investimento, aprimoramos nossas capacidades e reforçamos nossa posição como uma líder confiável no setor aeroespacial e de defesa".

"Parabenizamos a Rossell Techsys por investir neste laboratório de calibração e metrologia e esperamos seguir com nossa parceria", disse Salil Gupte, presidente da Boeing India. "Isso reflete o compromisso da Rossell Techsys de fornecer produtos e serviços de qualidade global a seus clientes. Este também é outro exemplo do compromisso da Boeing de desenvolver recursos de fabricação de precisão de classe mundial, juntamente com seus parceiros locais na Índia, para a Índia e para o mundo".

O laboratório, equipado com o mais recente em tecnologia, está previsto para a certificação ISO17025. Integrada às operações da Rossell Techsys, ela garante controle meticuloso sobre o processo de metrologia, garantindo precisão e confiabilidade em todos os produtos. A Rossell Techsys produz mais de 3,000 peças únicas, das quais mais de 2,000 peças exclusivas são apenas para a Boeing. Utiliza ferramentas extensas que exigem calibração periódica e testes de metrologia. A instalação interna, próxima aos andares da loja, reduz o tempo de calibração da ferramenta, maximizando sua eficiência. A Rossell Techsys continua sendo uma líder inovadora, fornecendo soluções abrangentes de engenharia para o setor aeroespacial e de defesa, e o Laboratório de Calibração e Metrologia demonstram sua dedicação à excelência e o foco na superação das expectativas dos clientes.

Sobre a Rossell Techsys

A Rossell Techsys (divisão da Rossell India Limited) (NSE: ROSSELLIND), é sediada em Bangalore, fornece serviços personalizados de engenharia e fabricação em sistemas de fiação elétrica e interconexão, conjuntos eletrônicos, serviços de suporte de produtos pós-mercado e engenharia e integração de sistemas. https://www.rosselltechsys.com

