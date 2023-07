Rossell Techsys dévoile un laboratoire d'étalonnage et de métrologie de pointe

BANGALORE, Inde, 26 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Rossell Techsys, un leader mondial de l'ingénierie et de la fabrication dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense, est fier d'annoncer l'inauguration de son nouveau laboratoire d'étalonnage et de métrologie sur son site indien de Devanahalli, à Bangalore. Cet événement marquant, auquel a assisté Peter Johnson, vice-président et directeur général de la fabrication de Boeing Commercial Airplanes, représente un progrès important dans l'engagement de l'entreprise envers les investissements axés sur le client et la prestation de valeur améliorée. Il met également en avant le dévouement indéfectible de Rossell Techsys envers la qualité et la satisfaction des clients.

Inauguration by Mr. Peter Johnson, VP and GM, BCA Fabrication, The Boeing Company

« Nous sommes ravis d'inaugurer notre laboratoire d'étalonnage et de métrologie de pointe, a déclaré M. Rishab Mohan Gupta, membre de Promoter Group et directeur de Rossell India Limited. Cette installation illustre notre engagement à maintenir les normes de précision et de qualité les plus élevées dans tous les aspects de nos activités. Il nous permet d'offrir une valeur exceptionnelle à nos clients, qui comptent sur nous pour des composants essentiels. Grâce à cet investissement, nous améliorons nos capacités et renforçons notre position de leader de confiance dans l'industrie de l'aérospatiale et de la défense. »

« Nous félicitons Rossell Techsys pour son investissement dans ce laboratoire d'étalonnage et de métrologie et nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre partenariat, a déclaré Salil Gupte, président de Boeing India. Il reflète l'engagement de Rossell Techsys à fournir des produits et des services de qualité mondiale à ses clients. Il s'agit également d'une nouvelle illustration de l'engagement de Boeing à développer des capacités de fabrication de précision de calibre mondial avec ses partenaires locaux en Inde, pour l'Inde et pour le monde. »

Le laboratoire, équipé de la toute dernière technologie, devrait recevoir la certification ISO17025. Intégré aux opérations de Rossell Techsys, il assure un contrôle méticuleux du processus de métrologie, garantissant ainsi la précision et la fiabilité des produits. Rossell Techsys produit plus de 3 000 pièces uniques, dont plus de 2 000 pièces uniques pour Boeing seulement. Il utilise de nombreux outils qui nécessitent un étalonnage périodique et des tests de métrologie. L'installation interne, située à proximité des ateliers, réduit le temps d'étalonnage des outils et maximise l'efficacité. Rossell Techsys reste un leader innovant, fournissant des solutions d'ingénierie complètes pour l'industrie aérospatiale et de la défense, et le laboratoire d'étalonnage et de métrologie illustre son engagement envers l'excellence et sa volonté de dépasser les attentes des clients.

À propos de Rossell Techsys

Rossell Techsys (Division of Rossell India Limited) (NSE: ROSSELLIND), est basé à Bangalore, et fournit des services d'ingénierie et de fabrication sur mesure en câblage électrique et systèmes d'interconnexion, des assemblages électroniques, des services d'assistance après-vente et des services d'ingénierie et d'intégration des systèmes. https://www.rosselltechsys.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2160892/Mr_Peter_Johnson.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2160891/Rossell_Techsys_Logo.jpg

SOURCE Rossell Techsys