Rotina de cuidados com a pele faz parte do processo de autocuidado

SÃO PAULO, 7 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Todo mundo sabe que a rotina das mães é intensa e envolve múltiplas tarefas e papéis. Por outro lado, momentos particulares como uma rotina de skincare vão muito além da saúde da pele. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), com a pandemia de Covid-19, a palavra da vez é "autocuidado" ¹.

"Temos percebido um interesse maior dos pacientes por tratamentos que podem ser realizados em casa. Acreditamos que de fato, devido à pandemia, pode haver uma preocupação maior com o autocuidado até como forma de aliviar o estresse", comenta a médica dermatologista Dra. Katia Lutfi (CRM 124346-SP).

Para atender a essa demanda cada vez maior, neste Dia das Mães, separamos diversas dicas de como inserir a prática do autocuidado, tanto para o rosto quanto para o corpo, e melhorar a autoestima, principalmente nesse período de isolamento social.

Para uma rotina de cuidados com a pele, a dermatologista destaca que o primeiro passo é a limpeza da pele. "É preciso utilizar o produto adequado para seu tipo de pele, que seja capaz de limpar profundamente sem remover sua hidratação natural".

A linha de limpeza da Dermotivin®, por exemplo, conta com diversos sabonetes (líquidos, em barra e em espuma) a fim de atender às necessidades de cada pele, desde as mais secas e sensíveis até as peles mais oleosas e acneicas.

O segundo passo é a hidratação. Sim, todos os tipos de pele devem ser hidratados, até mesmo as mais oleosas. Basta apenas escolher o produto adequado que promova uma hidratação profunda, mas que mantenha a pele com um aspecto saudável.

Pensando em satisfazer essas necessidades da pele do rosto e de tentar prevenir o envelhecimento e hidratação saudável, Cetaphil® desenvolveu a Loção Hidratante Facial com Ácido Hialurônico que possui o exclusivo ácido hialurônico Hyacare®50 que com suas pequenas partículas penetram até as camadas mais profundas da pele*. Para o corpo, Cetaphil® tem uma linha completa de hidratantes que recuperam a barreira protetora da pele em uma semana.

Para finalizar a rotina de cuidados com a pele facial, o terceiro passo é a aplicação do filtro solar. A Dra. Katia explica: "No período matutino, estamos expostos a várias agressões externas como radiações e poluição, portanto, o protetor solar é indispensável até para quem fica em casa e para os dias mais nublados".

O ideal é utilizar um filtro solar que conceda uma proteção eficaz contra a radiação UV, com filtros solares fotoestáveis que fornecem proteção eficaz contra os raios UVA e UVB, como é ocaso de Cetaphil® Sun Loção Lipossomal FPS 50.

Agora, independentemente das dicas, é fundamental que um dermatologista seja consultado antes de utilizar qualquer produto. Ainda mais para as mamães que estão gestantes ou em período de amamentação.

¹ABIHPEC. Busca por cosméticos antissinais aumentou em 2020. [INTERNET]. Acesso em 25 de março de 2021. Disponível em: https://abihpec.org.br/busca-por-cosmeticos-antissinais-aumentou-em-2020/

*Comparado a produtos à base de ácido hialurônico com alto peso molecular.

Sobre Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com , www.cetaphil.com.br , www.linhadermotivin.com.br

FONTE Galderma

