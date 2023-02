ROUTE MOBILE LIMITED LANÇA A TRUSENSE, UMA IDENTIDADE DIGITAL DE PONTA & SERVIÇO DE SEGURANÇA NO MOBILE WORLD CONGRESS 2023

A TruSense Identity Limited operará como uma Unidade de Negócios Estratégicos dedicada sob a Route Mobile (Reino Unido) Limited

BARCELONA, Espanha e BOMBAIM, Índia, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Route Mobile Limited ('Route Mobile'), fornecedora líder de CPaaS (Communication Platform as a Service) para empresas, jogadores de ponta (over-the-top - OTT) e operadoras de redes móveis, anunciou o lançamento do TruSense (https://trusense.id), um pacote de segurança e identidade digital essencial para proteger as transações digitais por meio de um ecossistema confiável, permitindo que as empresas autentiquem o usuário final sem atrito.

A TruSense Identity Limited funcionará como uma Strategic Business Unit (SBU) dedicada sob a Route Mobile (UK) Ltd. com suas próprias equipes de gerenciamento de produtos e desenvolvimento de engenharia. As equipes se concentrarão na construção de produtos de classe mundial usando expertise e tecnologia da Route Mobile Limited e da Masivian S.A.S. - uma subsidiária integral da Route Mobile (UK) Ltd.

"A identidade digital é um ativo muito crítico em nossas vidas hoje. As empresas precisam estar prontas para impedir o roubo de identidade em tempo real para evitar a perda de receita. Ao mesmo tempo, também é importante garantir que os clientes não sejam vítimas de fraudes e sejam incomodados com outra camada de segurança em sua jornada online. O TruSense garante autenticação segura, verificação de identidade confiável e detecção inteligente de fraude com uma experiência de usuário sem atrito", disse Rajdipkumar Gupta, Diretor Geral e CEO do Grupo.

A proliferação de dispositivos conectados acelerou a transformação digital, e a disponibilidade de dados baratos levou a um aumento proporcional nos riscos relacionados a roubo de identidade, falsificação, troca de SIM, phishing, SMishing e fraude online. Atividades como transações online, atividades de integração e verificação de documentos KYC exigem uma plataforma segura que garanta que o usuário final não seja um imitador.

O TruSense aborda essa preocupação de segurança com uma estrutura de identidade e segurança que utiliza IA/ML para avaliação de risco em tempo real, garante uma autenticação segura sem atrito sem OTP e facilita a verificação de identidade contínua em relação a dados autorizados de terceiros.

Além disso, David Vigar foi nomeado Vice-Presidente Executivo (Identidade Digital) para liderar os negócios globalmente. Ele se reportará ao Diretor Geral e CEO do Grupo, Rajdipkumar Gupta. David tem mais de 18 anos de experiência em voz, mensagens e setor de identidade, construindo operações de operadoras, gerenciando parcerias e impulsionando a expansão internacional.

"Os desafios que as empresas enfrentam para entender quem está tentando acessar seus bens ou serviços online são enormes. A TruSense Identity Limited foi criada para ajudar as empresas a receberem os clientes pela porta digital de maneira segura e sem atrito, continuando a missão da CPaaS de tornar a comunicação acessível a todos. Prevemos um mundo livre de fraude digital, onde nenhum consumidor enfrenta riscos relacionados a roubo de identidade, falsificação, troca de SIM, phishing, SMishing, engenharia social, controle de conta e fraude online", disse David Vigar, Vice-Presidente Executivo (Identidade Digital) da Route Mobile (Reino Unido) Limited.

Identidade digital, autenticação e detecção de fraude como serviço são relevantes para vários setores da indústria – como serviços financeiros, comércio eletrônico, varejo e saúde – que dependem de pagamentos móveis ponto a ponto, serviços bancários online, carteiras digitais e inscrições em serviços online. A Route Mobile prevê um ecossistema seguro no qual a economia digital conta com a pontuação de risco global, autenticação e verificação de identidade para melhorar as experiências do cliente.

Sobre a TruSense Identity Limited

A TruSense Identity Limited é uma subsidiária integral da Route Mobile Limited, uma das principais provedoras de CPaaS (Communication Platform as a Service) para empresas, jogadores de ponta (over-the-top - OTT) e operadoras móveis. A TruSense Identity Limited está focada em oferecer soluções baseadas em tecnologia para um mundo digitalmente conectado vulnerável a roubo de identidade e ameaças de engenharia social.

Com 20 anos de experiência no setor de comunicação móvel, a Route Mobile Ltd. se dedica a oferecer o melhor sistema de detecção de fraudes disponível. A TruSense é a realização desse compromisso com a satisfação do cliente e foi criada para ajudar as empresas a atingirem seus objetivos.

A TruSense marca sua presença inicial na Índia, Colômbia e Peru com planos de expansão adicional nos mercados globais.

Sobre a Route Mobile Limited (www.routemobile.com) (BSE: 543228; NSE: ROUTE)

Fundada em 2004, a Route Mobile Limited ('RML') é uma provedora de serviços de plataforma de comunicações em nuvem, atendendo a empresas, jogadores de ponta (over-the-top - OTT) e operadoras de redes móveis (MNO). O portfólio da RML compreende soluções em mensagens, voz, e-mail, filtragem de SMS, análises e monetização. A RML tem uma base de clientes empresariais diversificada em uma ampla gama de setores, incluindo empresas de mídia social, bancos e instituições financeiras, entidades de comércio eletrônico e agregadores de viagens. A RML está sediada em Mumbai, na Índia, com presença global na Ásia-Pacífico, Oriente Médio, África, Europa e Américas.

Recursos Adicionais:

Siga a Route Mobile no LinkedIn: https://in.linkedin.com/company/routemobilelimited

Siga a Route Mobile no Twitter: https://twitter.com/routemobile

Torne-se fã da Route Mobile: https://www.facebook.com/Routemobilelimited

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2010375/Route_Mobile_Limited_Logo.jpg

FONTE Route Mobile Limited

SOURCE Route Mobile Limited