ROUTE MOBILE LIMITED PRESENTA TRUSENSE, UN SERVICIO DE IDENTIDAD Y SEGURIDAD DIGITALES DE VANGUARDIA EN EL MOBILE WORLD CONGRESS 2023

BARCELONA, España y BOMBAY, India, 28 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Route Mobile Limited ("Route Mobile"), un proveedor líder de CPaaS (Plataforma de Comunicaciones como Servicio) para empresas, actores de primer nivel ("OTT") y operadores de redes móviles, anunció el lanzamiento de TruSense (https://trusense.id), un paquete de identidad y seguridad digital que es fundamental para garantizar transacciones digitales a través de un ecosistema confiable, lo que permite a las empresas autenticar al usuario final sin inconvenientes.

TruSense Identity Limited funcionará como una Unidad de Negocios Estratégica (SBU) especializada de Route Mobile (UK) Ltd., y tendrá sus propios equipos de gestión de productos y desarrollo de ingeniería. Los equipos se enfocarán en desarrollar productos de clase mundial utilizando la experiencia y la tecnología de Route Mobile Limited y Masivian S.A.S., una subsidiaria de propiedad absoluta de Route Mobile (UK) Ltd.

"En la actualidad, la identidad digital es un activo esencial en nuestras vidas. Las empresas deben estar listas para impedir el robo de identidad en tiempo real a fin de evitar la pérdida de ingresos. Al mismo tiempo, también es importante garantizar que mientras navegan los clientes no sean objeto de fraude y se vean incomodados, a través de otra capa de seguridad. TruSense garantiza autenticación segura, verificación confiable de identidad y detección inteligente de fraudes con una experiencia de usuario sin inconvenientes", afirmó Rajdipkumar Gupta, director general y director ejecutivo del grupo.

La proliferación de dispositivos conectados aceleró la transformación digital y la disponibilidad de datos asequibles ha dado lugar a un aumento proporcional en los riesgos relacionados con el robo de identidad, la falsificación, la duplicación de tarjetas SIM, el phishing, el SMishing y el fraude en línea. Las actividades como las transacciones en línea, las actividades de incorporación y la verificación de documentos Know Your Cliente/Conozca a su cliente (KYC) requieren una plataforma segura que garantice que el usuario final no sea un impostor.

TruSense aborda esta inquietud en materia de seguridad con un marco de identidad y seguridad que aprovecha la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) para la evaluación de riesgos en tiempo real, garantiza una autenticación segura y sin inconvenientes sin OTP y facilita la verificación de identidad eficiente a través de datos autorizados de terceros.

Además, David Vigar ha sido nombrado vicepresidente ejecutivo (Identidad digital) y dirigirá la empresa a nivel mundial. Estará bajo la supervisión del director general y director ejecutivo del grupo, Rajdipkumar Gupta. David tiene más de 18 años de experiencia en el sector de voz, mensajes e identidad, y ha desarrollado las operaciones de los operadores, gestionado alianzas e impulsado la expansión internacional.

"Las empresas enfrentan desafíos enormes para tratar de comprender quién está tratando de acceder a sus bienes o servicios en línea son enormes. TruSense Identity Limited nació para ayudar a las empresas a ayudar a los clientes a cruzar la puerta digital de una manera segura y sin inconvenientes, continuando la misión de CPaaS de hacer que la comunicación sea accesible para todos. Esperamos un mundo libre de fraudes digitales en el que ningún consumidor enfrente riesgos relacionados con el robo de identidad, la falsificación, la duplicación de tarjetas SIM, el phishing, el SMishing, la ingeniería social, el control de cuentas y el fraude en línea", afirmó David Vigar, vicepresidente ejecutivo (Identidad digital) de Route Mobile (UK) Limited.

La identidad digital, la autenticación y la detección del fraude como servicio son fundamentales para diversos sectores de la industria, como los servicios financieros, el comercio electrónico, el comercio minorista y la atención médica, que dependen de pagos móviles entre pares, banca en línea, billeteras digitales e inscripciones en línea. Route Mobile prevé un ecosistema seguro en el que la economía digital se base en la puntuación global de riesgo, la autenticación y la verificación de identidad para mejorar las experiencias de los clientes.

Acerca de TruSense Identity Limited

TruSense Identity Limited es una subsidiaria de propiedad absoluta de Route Mobile Limited, uno de los principales proveedores de CPaaS (Plataforma de Comunicaciones como Servicio) para empresas, actores de alto nivel (OTT) y operadores móviles. TruSense Identity Limited se enfoca en ofrecer soluciones basadas en la tecnología a un mundo conectado digitalmente que es vulnerable al robo de identidad y las amenazas de ingeniería social.

Con 20 años de experiencia en la industria de las comunicaciones móviles, Route Mobile Ltd. se dedica a ofrecer el mejor sistema de detección de fraudes disponible. TruSense es una materialización de ese compromiso con la satisfacción del cliente y se ha creado para ayudar a las organizaciones a lograr sus objetivos.

TruSense marca su presencia inicial en India, Colombia y Perú y tiene planes para una mayor expansión en los mercados globales.

Acerca de Route Mobile Limited (www.routemobile.com) (BSE: 543228; NSE: ROUTE)

Fundada en 2004, Route Mobile Limited ("RML") es un proveedor de servicios de plataformas de comunicaciones en la nube que atiende a empresas, actores de alto nivel (OTT) y operadores de redes móviles (MNO). La cartera de RML incluye soluciones en mensajería, voz, correo electrónico, filtrado de SMS, analítica y monetización. RML cuenta con una base diversa de clientes empresariales en una amplia gama de industrias, entre las que se incluyen compañías de redes sociales, bancos e instituciones financieras, entidades de comercio electrónico y agregadores de viajes. RML tiene su sede en Bombay, India, y cuenta con presencia global en Asia Pacífico, Oriente Medio, África, Europa y América.

