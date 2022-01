Routefusion levanta USD 10,5 milhões e oferece infraestrutura financeira internacional para fintechs que buscam expansão global

AUSTIN, Texas, 19 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Routefusion, a solução fintech mais abrangente para desencadear a expansão global, anunciou hoje sua rodada de financiamento Seed Prime de USD 10,5 milhões coliderada pela Canvas Ventures e pela Silverton Partners com participação da Haymaker Ventures, Initialized Capital, Sherwin Gandi (cofundador da Jeeves) e da Aldrin Clement (cofundador do Novel Bank). Rebecca Lynn, cofundadora e sócia-geral da Canvas Ventures, ingressou na diretoria da Routefusion. Nos últimos 11 meses, a empresa teve mais de 200% de crescimento de clientes orgânicos e mais de 5.000% em crescimento de receita.

As soluções de pagamentos internacionais têm sido historicamente centradas em grandes instituições bancárias e têm muitos pontos problemáticos, como acessibilidade limitada, longos períodos de liquidação com altos custos de transação e pouca transparência para consumidores e empresas privadas. Antes da Routefusion, as fintechs de pequeno e médio porte tinham poucas opções para expandir o pagamento e as operações bancárias internacionalmente, já que os grandes bancos relutam em trabalhar com startups, e os bancos menores têm dificuldade em implementar pagamentos internacionais na velocidade e escala que as empresas de fintech em crescimento necessitam. Com o aumento de fintechs alternativas, como neo-bancos, criptomoedas e mercados financeiros que buscam expandir globalmente, estima-se que os fluxos de pagamento internacionais ultrapassem USD 156 trilhões até 2022.

A Routefusion permite que neo-bancos, provedores de folha de pagamento, plataformas, criptomoedas e marketplaces expandam seus produtos em todo o mundo com recursos financeiros integrados fáceis de implementar, como pagamentos locais e internacionais (transferências SWIFT) e contas bancárias em várias moedas. Com uma única integração, os clientes da Routefusion têm acesso a mais de uma dúzia de provedores bancários e de câmbio diferentes, incluindo AFEX, MoneyCorp, Cambridge, Tempus, ReserveTrust, Nium e Buckzy. O conjunto de ferramentas financeiras da empresa permite que desenvolvedores e fintechs tragam um produto global de qualidade para o mercado com confiança e, dentre os clientes da Routefusion estão: Synapse, Jeeves, New, PaymentLabs e Wyre.

Com mais de USD 14 milhões arrecadados desde 2021, a nova injeção de capital será usada para expandir as operações da Routefusion em novos mercados com foco na América Latina e na África, levando o alcance total da empresa a mais de 180 países e mais de 150 moedas. Com sede em Austin, Texas, a equipe remota da Routefusion opera em toda a América do Norte. Com esse financiamento, a Routefusion planeja aumentar sua equipe com contratações estratégicas, incluindo produtos e marketing.

"Já se foram os dias em que o lançamento no mercado representava um lançamento em um mercado interno. As fintechs mais ambiciosas de hoje sabem que, para faturar alto, devem se lançar no mundo todo", disse Colton Seal, cofundador e CEO da Routefusion. "Entendemos como expandir a infraestrutura financeira e de produtos de uma empresa, eliminando os obstáculos associados aos pagamentos internacionais e às operações bancárias. Com a Routefusion, as empresas podem abraçar a economia global e expandir além das fronteiras e oceanos."

"O maior problema que a Routefusion soluciona não é apenas orquestração de pagamentos, mas também expansão global do produto", compartilhou Sherwin Gandi, cofundador da Jeeves. "Para a maioria das empresas, o estabelecimento bancário global pode ser uma barreira ao tentar oferecer opções de pagamento para os clientes. Você tem que negociar com cada um dos bancos, e ainda não é garantido que você seja aprovado para trabalhar com eles. E é onde a Routefusion realmente ajuda as empresas a crescer. Eles não só simplificam os procedimentos necessários, mas oferecem acesso a caminhos de pagamento que podem ajudar a levar seus produtos e serviços a massas em todo o mundo."

"A Routefusion resolve um ponto problemático sentido por todas as empresas que buscam expandir globalmente e está posicionada de forma única para se tornar a plataforma preferida para facilitar as transações financeiras internacionais", disse Rebecca Lynn, cofundadora e sócia geral da Canvas Ventures. "Colton Seal, Richard Scappaticci e a equipe elite de roteamento têm experiência em primeira mão com os desafios dos pagamentos globais, e estão se aproximando da solução de uma forma moderna, fácil e transparente, sem tentativas precedentes até o momento."

A Routefusion oferece uma solução simples e rápida para expandir as operações bancárias e de pagamento internacionalmente. Com sua API de fácil integração, a Routefusion capacita as empresas fintech com superpoderes internacionais ao se conectarem imediatamente com vários parceiros bancários, FX e pagamentos locais em todo o mundo. Com sede em Austin, Texas, e cofundada em 2018 pelos engenheiros de software Colton Seal e Richard Scappaticci, a Routefusion é uma solução moderna construída para empresas inovadoras que buscam crescer globalmente.

