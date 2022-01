Routefusion recauda USD 10,5 millones y ofrece infraestructura financiera transfronteriza a las empresas fintech que buscan su expansión global

AUSTIN, Texas, 19 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Routefusion, la solución fintech más completa para posibilitar la expansión global, anuncia hoy su primera ronda de financiamiento inicial de USD 10,5 millones codirigida por Canvas Ventures y Silverton Partners con la participación de Haymaker Ventures, Initialized Capital, Sherwin Gandi (cofundador de Jeeves) y Aldrin Clement (cofundador de Novel Bank). Rebecca Lynn, cofundadora y socia general de Canvas Ventures, se incorporó a la junta directiva de Routefusion. En los últimos 11 meses, la empresa ha experimentado un crecimiento orgánico de clientes de más del 200 % y un crecimiento de los ingresos de más del 5000 %.

Históricamente, las soluciones de pagos transfronterizos se han centrado en las grandes instituciones bancarias y han enfrentado numerosas dificultades como accesibilidad limitada, largos períodos de liquidación con altos costos de transacción y poca transparencia tanto para los consumidores privados como para las empresas. Antes de Routefusion, las pequeñas y medianas empresas fintech contaban con pocas opciones para ampliar las operaciones bancarias y de pago a nivel internacional, ya que los grandes bancos son reacios a trabajar con las empresas emergentes y los bancos más pequeños tienen dificultades para implementar pagos transfronterizos a la velocidad y escala que requieren las empresas fintech en crecimiento. Con el aumento de las empresas fintech alternativas como los neobancos, las criptomonedas y los mercados financieros que buscan expandirse a nivel mundial, se espera que los flujos de pagos transfronterizos alcancen los USD 156 billones para 2022.

Routefusion permite a los neobancos, proveedores de nóminas, plataformas, criptomonedas y mercados expandir sus productos a nivel mundial mediante capacidades financieras integradas fáciles de implementar, como pagos locales e internacionales (transferencias SWIFT) y cuentas bancarias multidivisa. Con una sola integración, los clientes de Routefusion obtienen acceso a más de una docena de diferentes proveedores bancarios y de divisas, entre los que se incluyen AFEX, MoneyCorp, Cambridge, Tempus, ReserveTrust, Nium y Buckzy. El conjunto de herramientas financieras de la empresa permite a los desarrolladores y a las empresas fintech llevar con confianza al mercado un producto global de calidad. Entre los clientes de Routefusion se incluyen Synapse, Jeeves, Novel, PaymentLabs y Wyre.

Con un total de más de USD 14 millones recaudados desde 2021, la nueva inyección de capital se utilizará para ampliar las operaciones de Routefusion en nuevos mercados con un enfoque en Latinoamérica (LatAm) y África, lo que llevará el alcance total de la empresa a más de 180 países y más de 150 divisas. Con sede en Austin, Texas, la fuerza laboral principalmente remota de Routefusion opera en Norteamérica. Con este financiamiento, Routefusion planea ampliar su equipo mediante contrataciones estratégicas que incluyen las áreas de productos y marketing.

"En el pasado quedaron los días en que salir al mercado significaba un lanzamiento nacional en un solo mercado. Las empresas fintech más ambiciosas de hoy saben que para alcanzar el éxito deben lanzarse a nivel mundial", señaló Colton Seal, cofundador y director ejecutivo de Routefusion. "Entendemos cómo ampliar la infraestructura financiera y de productos de una empresa; eliminando los obstáculos asociados con las operaciones bancarias y los pagos internacionales. Con Routefusion, las empresas pueden abrirse a la economía global y escalar a través de las fronteras y los océanos".

"El mayor problema que resuelve Routefusion no es solo la orquestación de los pagos, sino la expansión global de los productos", compartió Sherwin Gandi, cofundador de Jeeves. "Para la mayoría de las empresas, la banca global puede ser una barrera al intentar establecer opciones de pago para los clientes. Se debe negociar con todos y cada uno de los bancos, y aun así no se garantiza si aprobarán que uno trabaje con ellos. Ahí es donde Routefusion realmente ayuda a las empresas a crecer. No solo agilizan el cumplimiento, sino que proporcionan acceso a las vías de pago que pueden ayudar a llevar los productos y servicios a personas de todo el mundo".

"Routefusion resuelve un problema enfrentado por todas las empresas que buscan escalar a nivel mundial, y se encuentra en una posición privilegiada para convertirse en la plataforma más confiable para facilitar las transacciones financieras internacionales", sostuvo Rebecca Lynn, cofundadora y socia general de Canvas Ventures. "Colton Seal, Richard Scappaticci y el equipo estrella de Routefusion tienen experiencia de primera mano con los desafíos de los pagos globales, y están abordando la solución de una manera moderna, fácil y transparente que nadie más ha intentado hasta la fecha".

Routefusion ofrece una solución sencilla y rápida para ampliar las operaciones bancarias y de pagos a nivel internacional. Con su API de fácil incorporación, Routefusion empodera a las empresas fintech con poderosas herramientas transfronterizas para que se conecten de inmediato con múltiples socios de la banca, FX y de pagos locales de todo el mundo. Routefusion, con sede en Austin, Texas, y fundada conjuntamente por los ingenieros de software Colton Seal y Richard Scappaticci en 2018, es una solución moderna creada para empresas innovadoras que buscan crecer a nivel mundial.

