ROVENSA devient le leader mondial des BioSolutions grâce à l'intégration de COSMOCEL

- COSMOCEL est un leader dans le domaine des biostimulants de spécialité avec un portefeuille à haute valeur ajoutée et une empreinte commerciale consolidée en Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Moyen-Orient et Afrique du Sud.

- Cette étape stratégique fait de ROVENSA le leader mondial des biosolutions pour l'agriculture durable, avec le portefeuille le plus large et le mieux équilibré de produits de haute valeur dans les domaines de la bionutrition, des biostimulants, du biocontrôle, des bio-adjuvants, des bio-renforcements des sols et de la performance des plantes, basés sur des technologies innovantes.

- COSMOCEL continuera à fonctionner comme une société indépendante, dirigée par l'équipe de direction actuelle, en s'appuyant sur les capacités de ROVENSA pour accélérer l'internationalisation de la plateforme et le développement du portefeuille grâce à une innovation de pointe.

MADRID, 27 mai 2022 /PRNewswire/ -- ROVENSA, un leader mondial des intrants agricoles pour l'agriculture durable, annonce aujourd'hui qu'elle a accepté d'intégrer COSMOCEL, un acteur de premier plan dans les biostimulants spécialisés et les produits de haute technologie pour l'agriculture. La réalisation de l'intégration est soumise à l'approbation des autorités antitrust.

Basée à Monterrey, au Mexique, COSMOCEL est un développeur, fabricant et distributeur de solutions biostimulantes spécialisées, leader sur le marché, avec plus de 60 ans d'expérience. Le portefeuille de COSMOCEL, qui compte plus de 100 produits, couvre les biostimulants, le biocontrôle et les adjuvants.

COSMOCEL compte plus de 700 employés, 3 usines de fabrication de pointe, 11 bureaux et 26 entrepôts pour servir ses clients dans plus de 50 pays en Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Moyen-Orient et Afrique du Sud. Elle dispose d'une forte présence sur le marché, établie de longue date, grâce à des équipes commerciales et des partenariats stratégiques, ainsi que d'une équipe de R&D très expérimentée.

Cette intégration stratégique positionne ROVENSA comme leader mondial des BioSolutions pour l'agriculture durable et s'inscrit parfaitement dans sa stratégie visant à fournir aux distributeurs et aux agriculteurs des solutions innovantes pour augmenter la productivité des terres et la rentabilité des rendements, tout en permettant une agriculture durable et responsable pour protéger et préserver l'environnement pour les générations futures.

COSMOCEL complète l'empreinte géographique de ROVENSA, en lui apportant une exposition à de nouvelles géographies et un meilleur accès aux marchés stratégiques des Amériques. Elle apporte également des capacités de production importantes et polyvalentes au Mexique, des compétences supplémentaires en matière de R&D et des synergies de produits matériels. COSMOCEL et ROVENSA partagent une culture d'entreprise et une approche du marché similaires, une pierre angulaire essentielle pour atteindre une croissance commerciale continue et la création de valeur en partenariat avec les distributeurs et les agriculteurs.

Eric van Innis, PDG de ROVENSA, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir COSMOCEL au sein du groupe pour renforcer notre présence mondiale en tant que fournisseur de référence de solutions équilibrées pour l'agriculture. Cette intégration stratégique souligne nos ambitions de croissance sur le marché international des biosolutions et notre engagement fort en faveur de l'agriculture durable. La haute qualité et la complémentarité de la gamme de biostimulants et de produits de bio-performance de COSMOCEL, leur culture, leur approche du marché, la qualité et l'engagement de leur personnel et de leur direction, ainsi que leurs capacités de production nous donneront une position unique pour offrir les meilleures solutions basées sur la nature à nos distributeurs et agriculteurs, en s'appuyant sur notre échelle et nos capacités mondiales. Nous sommes déterminés à avoir un impact fort dans l'agriculture durable qui devrait être à la fois productive et régénératrice, en harmonie avec la nature, rendant les cultures plus résistantes au changement climatique, et finalement nourrir le monde en garantissant l'équité et la santé ».

La direction de Cosmocel a ajouté : « Nous croyons fermement que cette intégration sera très bénéfique pour COSMOCEL et tous ceux qui font partie de l'organisation. Depuis le tout début de nos discussions, ROVENSA a toujours fait preuve d'un engagement clair et d'une volonté de préserver notre culture et notre personnel, ce qui nous permettra sans aucun doute, avec les autres entreprises de ROVENSA, de continuer à poursuivre un chemin pour contribuer à une agriculture meilleure et plus durable. »

Rovensa était conseillé par J.P. Morgan, Uría Menéndez, Dunham Trimmer, PwC, Marsh et ERM. Cosmocel était conseillée par Seale & Associates, Santamarina + Steta, EY et ERM.

Les termes financiers de la transaction ne sont pas divulgués.

À propos de Rovensa

Rovensa est un leader mondial de la bionutrition, du biocontrôle et des solutions de protection des cultures pour l'agriculture durable, aidant les agriculteurs à produire des aliments sûrs, sains et nutritifs pour tous. Soutenant notre mission de contribuer à nourrir la planète, nos plus de 2 000 employés répartis dans plus de 30 pays s'efforcent chaque jour de conduire le changement dans les systèmes de production alimentaire par le biais d'innovations scientifiques en agriculture, visant à préserver et à améliorer la santé des sols, de l'environnement et de l'homme.

Avec des ventes dans plus de 80 pays dans le monde, Rovensa offre un portefeuille complémentaire de solutions innovantes et respectueuses de l'environnement pour la santé et le soin des plantes. Depuis nos plus de 30 centres expérimentaux et laboratoires de R&D à travers le monde et avec plus de 800 professionnels de terrain, nous travaillons en étroite collaboration avec les agriculteurs pour les aider à produire plus avec moins de ressources naturelles.

Avec l'intégration de Cosmocel, les revenus de Rovensa dépassent 650 millions d'euros.

Pour plus d'informations, consultez le site www.rovensa.com.

SOURCE Rovensa