ROVENSA se convierte en líder mundial en BioSoluciones con la integración de COSMOCEL

- COSMOCEL es líder en bioestimulantes especiales con una cartera de alto valor agregado y una presencia comercial consolidada en América del Norte, América Latina, Europa, Medio Oriente y Sudáfrica.

- Este paso estratégico convierte a ROVENSA en líder mundial en BioSoluciones para la agricultura sostenible, con la cartera más amplia y mejor equilibrada de productos de bionutrición, bioestimulantes, biocontrol, bioadyuvantes, mejoradores de biosuelos y rendimiento de bioplantas de alto valor basados en innovadores tecnologías

- COSMOCEL will continue to operate as an independent company, led by the current management team, leveraging the capabilities of ROVENSA to accelerate the platform's internationalization and portfolio development through state-of-the-art innovation.

MADRID, 27 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- ROVENSA, líder mundial en insumos agrícolas para la agricultura sostenible, anuncia hoy que ha acordado integrar COSMOCEL, un actor líder en bioestimulantes especiales y productos de alta tecnología para la agricultura. La finalización de la integración está sujeta a la aprobación de las autoridades antimonopolio.

Con sede en Monterrey, México, COSMOCEL es un desarrollador, fabricante y distribuidor líder en el mercado de soluciones bioestimulantes especiales con más de 60 años de experiencia. La cartera de COSMOCEL de más de 100 productos abarca bioestimulantes, biocontrol y adyuvantes.

COSMOCEL cuenta con más de 700 empleados, 3 instalaciones de fabricación de última generación, 11 oficinas y 26 almacenes para atender a sus clientes en más de 50 países de Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Oriente Medio y Sudáfrica. Tiene un alcance de mercado sólido y establecido desde hace mucho tiempo a través de equipos comerciales y asociaciones estratégicas, así como un equipo de I+D altamente experimentado.

Esta integración estratégica posiciona a ROVENSA como líder mundial en BioSolutions para la agricultura sostenible y está totalmente alineada con su estrategia de proporcionar a los distribuidores y agricultores soluciones innovadoras para aumentar la productividad de la tierra y la rentabilidad de la producción, al mismo tiempo que permite la agricultura de forma sostenible y responsable para proteger y preservar el medio ambiente para las generaciones futuras.

COSMOCEL complementa la presencia geográfica de ROVENSA, brindando exposición a nuevas geografías y un mejor acceso a mercados estratégicos en las Américas. También trae capacidades de producción considerables y versátiles en México, competencias adicionales de I+D y sinergias de productos materiales. COSMOCEL y ROVENSA comparten una cultura empresarial y un enfoque de comercialización similares, un pilar fundamental para lograr un crecimiento comercial continuo y la creación de valor en asociación con distribuidores y agricultores.

Eric van Innis, consejero delegado de ROVENSA, declaró: "Estamos encantados de dar la bienvenida a COSMOCEL al grupo para fortalecer nuestra presencia global como proveedor de referencia de soluciones equilibradas para la agricultura. Esta integración estratégica destaca nuestras ambiciones de crecimiento en el mercado internacional de BioSolutions y Nuestro fuerte compromiso con la agricultura sostenible. La gama complementaria y de alta calidad de bioestimulantes y productos de biorendimiento de COSMOCEL, su cultura, su enfoque de mercado, la calidad y el compromiso de su gente y gestión, y sus capacidades de producción nos otorgarán una posición única para ofrecer las mejores soluciones basadas en la naturaleza para nuestros distribuidores y agricultores, aprovechando nuestra escala y capacidades globales. Estamos decididos a tener un fuerte impacto en la agricultura sostenible que debe ser tanto productiva como regenerativa, en armonía con la naturaleza, haciendo que los cultivos sean más resistentes al cambio climático, y en definitiva alimentar al mundo garantizando equidad y salud".

La directiva de Cosmocel añadió: "Creemos firmemente que esta integración será de gran beneficio para COSMOCEL y para todos los que forman parte de la organización. Desde el inicio de nuestras conversaciones, ROVENSA siempre demostró un claro compromiso y voluntad de preservar nuestra cultura y nuestra gente, lo que sin duda nos permitirá, junto con otras empresas de ROVENSA, seguir avanzando en el camino para contribuir a una agricultura mejor y más sostenible".

Rovensa fue asesorada por J.P. Morgan, Uría Menéndez, Dunham Trimmer, PwC, Marsh y ERM. Cosmocel fue asesorado por Seale & Associates, Santamarina + Steta, EY y ERM.

Los términos financieros de la transacción no se revelan.

Acerca de Rovensa

Rovensa es líder mundial en soluciones de bionutrición, biocontrol y protección de cultivos para la agricultura sostenible, ayudando a los agricultores a producir alimentos seguros, saludables y nutritivos para todos. Apoyando nuestra misión de contribuir a alimentar el planeta, nuestros más de 2.000 empleados en más de 30 países se esfuerzan todos los días para liderar el cambio en los sistemas de producción de alimentos a través de la innovación científica en la agricultura, con el objetivo de preservar y mejorar el suelo, el medio ambiente y la salud humana.

Con ventas en más de 80 países en todo el mundo, Rovensa ofrece una cartera complementaria de soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente para la salud y el cuidado de las plantas. Desde nuestros más de 30 centros y laboratorios experimentales de I+D en todo el mundo y con más de 800 profesionales de apoyo de campo, estamos trabajando en estrecha colaboración con los agricultores para ayudarlos a producir más con menos recursos naturales.

Con la integración de Cosmocel, los ingresos de Rovensa superan los 650 millones de euros.

Para más información, visite www.rovensa.com.

SOURCE Rovensa