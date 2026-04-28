Rox Capital Partners anuncia la venta de Scruggs, plataforma de infraestructura hídrica, a The Sterling Group

La plataforma surgió con la unión de Scruggs y Neil Technical Services (NTS); el equipo de dirección se mantendrá con los nuevos propietarios

AUSTIN, Texas, 28 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Rox Capital Partners ("Rox"), empresa de capital privado con sede en Texas, anunció hoy la venta exitosa de The Scruggs Companies ("Scruggs") a The Sterling Group ("Sterling"). La empresa fue creada mediante la unión de Scruggs y Neil Technical Services ("NTS") y es una de las principales proveedoras a nivel regional de soluciones de infraestructura hídrica en el municipio.

Con sede central en Houston, Texas, Scruggs ofrece productos de control de flujo y servicios de mantenimiento que contribuyen a los sistemas municipales hídricos y de aguas residuales en la región sur y el medio oeste de Estados Unidos.

Rox se asoció al equipo de dirección para implementar una estrategia de crecimiento enfocada. Entre las iniciativas se encuentran la ampliación de la oferta de productos de la empresa, el aumento de las capacidades de servicio y la expansión de las operaciones hacia los principales mercados, como los de integración y crecimiento de NTS. Durante el tiempo que fue propiedad de Rox, Scruggs consolidó su posición con clientes municipales y creó una plataforma para un crecimiento continuo.

El actual equipo de dirección, que incluye a miembros importantes de la antigua gerencia de Scruggs y NTS, continuará al frente de la empresa en colaboración con Sterling.

"Nos sentimos orgullosos de lo que han logrado los equipos de Scruggs y NTS, y agradecemos nuestra asociación con la gerencia", expresó Al Cameron, socio director de Rox Capital Partners. "Esta inversión refleja nuestra estrategia de asociarnos con operadores consolidados con el objetivo de crear empresas líderes en sectores de servicios esenciales. Creemos que la empresa está muy bien posicionada para continuar con el éxito en su próxima etapa con Sterling".

No se han dado a conocer los términos de la transacción.

Acerca de Rox Capital Partners

Rox Capital Partners es una empresa de capital privado con sede en Texas, centrada en la creación y ampliación de empresas de mercado medio-bajo. Rox colabora con equipos de dirección para impulsar mejoras operativas, acelerar el crecimiento y crear valor a largo plazo en toda su cartera. Para obtener más información, visite www.roxcp.com.

FUENTE Rox Capital Partners