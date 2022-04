Royal Bank of Canada anuncia propuesta de adquisición de Brewin Dolphin

Brewin Dolphin es uno de los principales proveedores británicos independientes de gestión discrecional de patrimonio en el Reino Unido e Irlanda, con una red de más de 30 oficinas y activos bajo gestión de GBP 59.000 millones al 31 de diciembre de 2021. Brewin Dolphin cuenta con un impresionante historial de crecimiento e innovación y una extensa trayectoria en la prestación de un servicio de excelencia para el cliente y un sólido desempeño en materia de inversión.

Al comentar sobre la adquisición, Doug Guzman, director de grupo de RBC Wealth Management, RBC Insurance y RBC Investor & Treasury Services, mencionó:

"El Reino Unido es un mercado de crecimiento clave para RBC, y Brewin Dolphin nos ofrece una plataforma excepcional para transformar significativamente nuestro negocio de gestión patrimonial en la región, que ubica a RBC Wealth Management en la tercera posición del mercado en el Reino Unido e Irlanda, además de ser un líder del mercado en Canadá, con una posición en crecimiento en los Estados Unidos. Al combinar dos negocios altamente complementarios, aumentaremos la profundidad y amplitud de nuestros servicios y posicionaremos al negocio combinado como un proveedor integrado de gestión patrimonial de primer nivel para clientes privados e institucionales.

Ambos equipos de gestión están entusiasmados por una visión compartida del servicio al cliente de alta calidad, la cultura centrada en el cliente y las excepcionales oportunidades de crecimiento que podemos ofrecer juntos. Esperamos seguir invirtiendo en la empresa combinada y llevarla a mayores alturas. Estamos seguros de que esta adquisición ofrecerá beneficios a nuestros clientes, empleados y partes interesadas combinados".

David Thomas, director ejecutivo de RBC Capital Markets Europe y director de Gestión Patrimonial, agregó:

"Esta es una adquisición transformadora para RBC Wealth Management y fortalece la posición de RBC como líder del mercado en múltiples plataformas comerciales en el Reino Unido, las Islas del Canal y Europa. Esperamos darles la bienvenida a los empleados y clientes de Brewin Dolphin y trabajar juntos para aprovechar el alcance global y las capacidades significativas de RBC para crear nuevas oportunidades para que el negocio combinado crezca".

Robin Beer, director ejecutivo de Brewin Dolphin, expresó:

"La Junta Directiva de Brewin Dolphin se complace en recomendar la oferta de RBC en beneficio de nuestros accionistas, nuestros clientes, nuestra gente y nuestros socios empresariales. Sobre la base del sólido crecimiento orgánico que hemos logrado hasta la fecha, las empresas combinadas crearán una plataforma atractiva para el crecimiento futuro. Como parte de RBC podremos ofrecer a nuestros clientes una gama más amplia de productos y servicios, y expandir nuestros canales de distribución mediante el aprovechamiento de la presencia global de RBC. Compartimos valores complementarios que enfatizan la importancia de las relaciones de larga data con los clientes y una cultura inclusiva de apoyo a los empleados y las comunidades locales. Nos centraremos en mantener la continuidad, de manera que podamos aprovechar lo que ya hemos logrado. Estoy ansioso por trabajar juntos para mejorar nuestra posición en el mercado como gerente de patrimonio líder enfocado en el asesoramiento y habilitado digitalmente".

Se espera que la adquisición dé como resultado una reducción de aproximadamente 40 puntos de base en la relación del capital común de nivel 1 ("CET1")1 de RBC en la fecha de entrada en vigor2. RBC considera que la adquisición dará como resultado una acreción de GPA (ganancias por acción) ajustadas para RBC de alrededor del 1 % en el primer año después de la fecha de entrada en vigor, sin incluir el beneficio de las sinergias de ingresos futuros.3 A mediano plazo, RBC cree que la empresa combinada de gestión patrimonial en el Reino Unido, Irlanda y las Islas del Canal puede generar una CAGR de ingresos de alrededor del 9 % y lograr utilidades ajustadas antes de impuestos cercanas a CAD 500.000 millones, incluido el beneficio de las sinergias de costos e ingresos4. Se espera que la adquisición genere un IRR5 de dos dígitos, excluido el beneficio de las sinergias de ingresos futuras.

La adquisición está sujeta a una serie de condiciones habituales especificadas en el anuncio Regla 2.7, incluidas las aprobaciones reglamentarias y la aprobación de los accionistas de Brewin Dolphin. Anticipamos la terminación de esta transacción para finales del tercer trimestre de 2022.

Puede encontrar todos los detalles de la adquisición en el anuncio Regla 2.7 que está disponible en: https://www.rbc.com/investor-relations/offer-for-brewin-dolphin.html.

Acerca de RBC

Royal Bank of Canada es una institución financiera global con un enfoque impulsado por objetivos y orientado por principios para ofrecer un desempeño líder. Nuestro éxito proviene de más de 88.000 empleados que aprovechan su imaginación y conocimientos para hacer realidad nuestra visión, valores y estrategia a fin de que nuestros clientes se desarrollen y nuestras comunidades prosperen. Al ser el banco más grande de Canadá, y uno de los más grandes del mundo en función de la capitalización del mercado, tenemos un modelo comercial diversificado con un enfoque en la innovación y que ofrece experiencias excepcionales a nuestros 17 millones de clientes en Canadá, los Estados Unidos y otros 27 países. Conozca más en rbc.com.

Nos enorgullece apoyar una amplia gama de iniciativas de la comunidad a través de donaciones, inversiones comunitarias y actividades de voluntariado para empleados. Conozca cómo lo hacemos en rbc.com/community-social-impact.

Acerca de RBC Wealth Management

RBC Wealth Management presta servicios directamente a clientes acaudalados, de alto patrimonio y de patrimonio neto ultraalto a nivel mundial, con un paquete completo de soluciones de banca, inversión, fiduciarias y de gestión patrimonial, desde nuestros principales centros operacionales en Canadá, los Estados Unidos, las Islas Británicas y Asia. La empresa también ofrece productos y servicios de gestión de activos directamente y a través de RBC y de distribuidores externos a clientes institucionales e individuales por medio de su negocio RBC Global Asset Management (que incluye a BlueBay Asset Management). RBC Wealth Management tiene CAD 1,3 billones de activos bajo administración, CAD 1 billón de activos bajo gestión y más de 5.500 asesores de atención directa al cliente a nivel mundial. Para obtener más información, visite www.rbcwealthmanagement.com.

_____________________________ 1 La CET1 se calcula utilizando la guía Capital Adequacy Requirements (CAR) de OSFI. 2 Con base en los balances generales estimados de RBC y Brewin Dolphin en la fecha de entrada en vigor, incluidos los impactos relacionados con las transacciones. 3 Esta es una medida no GAAP. Las GPA ajustadas excluyen el impacto de la amortización de intangibles, el impacto dilutivo de las acciones intercambiables y ciertos costos de negociación, transacción e integración. 4 Esta es una medida no GAAP. El PBT ajustado es la utilidad legal antes de impuestos ajustada para las siguientes partidas: amortización de intangibles, incluidas las relaciones con los clientes y la marca; plan de pensiones de beneficios definidos; costos de servicios pasados; costos de adquisición; adjudicación de incentivos; contratos onerosos y otras ganancias y pérdidas. 5 "Tasa interna de retorno".

Acerca de Brewin Dolphin

Brewin Dolphin es un proveedor de gestión discrecional de patrimonio FTSE 250 del Reino Unido. Con GBP 59.000 millones* en fondos totales, ofrecemos servicios de gestión patrimonial galardonados y personalizados que satisfacen las diversas necesidades de nuestros clientes, incluidas personas, organizaciones benéficas y corporaciones.

Nuestros servicios van desde la gestión discrecional de inversiones a la medida hasta la planificación de retiro y la inversión eficiente en impuestos. Nuestro enfoque en la gestión discrecional de las inversiones ha dado lugar a un crecimiento significativo de los fondos de los clientes y ahora gestionamos GBP 52.000 millones* de manera discrecional.

Nuestra empresa intermediaria gestiona GBP 19.000 millones* de activos para más de 1.700 firmas de asesoramiento, ya sea de manera discrecional o a través de nuestro Managed Portfolio Service, la gama de fondos MI Brewin Dolphin Voyager y Sustainable MPS.

En línea con la prioridad que le asignamos a las relaciones personales, hemos construido una red de más de 30 oficinas en el Reino Unido y la República de Irlanda, dotadas con gestores de inversión y planificadores financieros calificados. Estamos comprometidos con los estándares más exigentes del servicio al cliente, con el pensamiento a largo plazo y un enfoque absoluto en las necesidades de nuestros clientes en el centro.

Para obtener más información, visite: www.brewin.co.uk

* Al 31 de diciembre de 2021.

Brewin Dolphin está autorizada y regulada por la FCA (Registro de Servicios Financieros, número de referencia 124444)

Medidas clave de desempeño y no GAAP

Utilizamos una variedad de medidas financieras para evaluar nuestro desempeño. Además de las medidas prescritas de los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP), utilizamos ciertas medidas clave de desempeño y no GAAP que creemos proporcionan información útil a los inversionistas en relación con nuestra condición financiera y el resultado de las operaciones. Las GPA, excluido el impacto de la amortización de intangibles, el impacto dilutivo de las acciones intercambiables y ciertos costos de transacción e integración, mejoran la comparabilidad ya que algunas instituciones no utilizan dichas estructuras.

Se advierte a los lectores que las medidas clave de desempeño y las medidas no GAAP no tienen un significado estandarizado prescrito por GAAP y, por lo tanto, es poco probable que sean comparables a las medidas similares reveladas por otras instituciones financieras.

Advertencia sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de ciertas leyes de valores, incluidas las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 y cualquier legislación de valores canadiense aplicable, con respecto al desempeño financiero, las creencias, los planes, las expectativas y las estimaciones de RBC y Brewin Dolphin. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa pueden incluir, entre otras, declaraciones con respecto a los planes para las operaciones combinadas de RBC y Brewin Dolphin, los impactos financieros, operacionales y de capital de la transacción propuesta, nuestras estrategias o acciones futuras, y nuestros objetivos y compromisos. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se presenta con el fin de ayudar a los accionistas y analistas a comprender la transacción propuesta y puede no ser apropiada para otros fines. Las declaraciones prospectivas son típicamente identificadas por palabras como "creer", "esperar", "prever", "pronosticar", "anticipar", "pretender", "estimar", "objetivo", "planificar" y "proyectar", y expresiones similares de verbos futuros o condicionales como "hará", "puede", "debería", "podría" o "haría".

Por su propia naturaleza, las declaraciones prospectivas requieren que hagamos suposiciones y están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes, lo que da lugar a la posibilidad de que nuestras predicciones, previsiones, proyecciones, expectativas o conclusiones no sean precisas, que nuestras suposiciones puedan no ser correctas y que nuestros resultados reales puedan diferir sustancialmente de dichas predicciones, previsiones, proyecciones, expectativas o conclusiones.

Advertimos a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones, ya que una serie de factores de riesgo podrían causar que nuestros resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas expresadas en dichas declaraciones prospectivas. Estos factores, muchos de los cuales están fuera de nuestro control y cuyos efectos pueden ser difíciles de predecir, incluyen, entre otros, la posibilidad de que la transacción propuesta no se cierre cuando se espera o no se cierre en lo absoluto debido a la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otras circunstancias que puedan dar lugar al derecho de una o ambas partes a dar por terminada la transacción propuesta, entre otras cosas, porque las aprobaciones regulatorias, de los accionistas u otras requeridas y/u otras condiciones para el cierre no se reciban o satisfagan a tiempo o en lo absoluto, o se reciban con sujeción a condiciones o requisitos adversos; la posibilidad de que los beneficios previstos de la transacción propuesta, como la acreción de las ganancias por acción (GPA) ajustadas, la creación de oportunidades de sinergia y el crecimiento de nuestras operaciones en el Reino Unido no se logren en el plazo previsto o en lo absoluto como resultado de los cambios en las condiciones económicas y de mercado en general, los intereses y tipos de cambio, la política monetaria, la leyes y reglamentos (incluidos cambios en los requisitos de capital) y su ejecución, así como el grado de competencia en las áreas geográficas y comerciales en las que operan actualmente RBC y Brewin Dolphin; el riesgo de que cualquier anuncio relacionado con la combinación propuesta pueda tener efectos adversos en el precio de mercado de las acciones comunes de una de las partes o de ambas partes en la transacción; la posibilidad de que el negocio de RBC y Brewin Dolphin no funcione según lo previsto o de manera compatible con los resultados históricos; la capacidad de integrar a Brewin Dolphin de manera rápida y eficaz; la capacidad de RBC de lograr sus objetivos de capital; la capacidad de RBC de realizar ventas cruzadas de más productos a los clientes; riesgos de reputación y la reacción de los clientes y empleados de Brewin Dolphin a la transacción; la posibilidad de que la transacción sea más costosa de completar de lo previsto, incluso como resultado de factores o eventos inesperados; desviación del tiempo de la administración en cuestiones relacionadas con las transacciones; mayor exposición a las fluctuaciones de los tipos de cambio; cambios adversos sustanciales en las condiciones económicas y de la industria; condiciones generales de competencia, económicas, políticas y de mercado; y demás factores analizados en las secciones de riesgos y en la sección "Impact of COVID-19 pandemic" (Impacto de la pandemia de COVID-19) en el Informe Anual 2021 de RBC y en la sección "Risk management" (Gestión de riesgos) del Informe del primer trimestre de 2022 de RBC a los accionistas, así como los factores analizados en el Informe Anual y Cuentas 2021 de Brewin Dolphin, los cuales describen ciertos factores y riesgos clave que pueden afectar nuestros resultados futuros y nuestra capacidad de anticipar y gestionar de manera efectiva los riesgos que surjan de todos los factores anteriores.

Advertimos que la anterior lista de factores de riesgo no es exhaustiva y que otros factores también podrían afectar negativamente nuestros resultados. Al confiar en nuestras declaraciones prospectivas para tomar decisiones con respecto a nosotros, los inversionistas y otras personas deberían considerar cuidadosamente los factores anteriores y otras incertidumbres y eventos potenciales. Los supuestos económicos fundamentales subyacentes a las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están establecidos en la sección de Revisión y perspectiva económica, de mercado y normativa, así como para cada segmento comercial bajo los títulos "Strategic priorities and Outlook" (Prioridades estratégicas y perspectivas) en el Informe Anual 2021 de RBC, según se actualiza en la sección de Revisión y perspectiva económica, de mercado y normativa del Informe del primer trimestre de 2022 de RBC a los accionistas.

Cualquier declaración prospectiva contenida en este documento representa las opiniones de RBC y Brewin Dolphin exclusivamente en la fecha del presente. Salvo que la ley lo requiera, ni RBC ni Brewin Dolphin se comprometen a actualizar declaración prospectiva alguna, ya sea escrita u oral, que podamos haber hecho de vez en cuando nosotros o alguien en nuestro nombre.

