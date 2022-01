Royal Canadian Mint erinnert heute und jeden Tag an Black History mit einer Münze, die die Underground Railroad zeigt

OTTAWA, Ontario, 31. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Die Underground Railroad, das berühmte Netzwerk aus sicheren Häusern und geheimen Routen, das versklavten Menschen afrikanischer Abstammung half, in Kanada in die Freiheit zu entkommen, ist das Thema der neuesten Ausgabe der Royal Canadian Mint in ihrer laufenden Münzserie Commemorating Black History. Diese Silber-Sammlermünze wird in Verbindung mit dem Beginn des Black History Month eingeführt. Sie wurde vom Torontoer Künstler Kwame Delfish entworfen und zeigt in einer einzigartigen Perspektive die menschliche Seite der gefährlichen Migration nach Norden, die in den 1850er und 1860er Jahren ihren Höhepunkt erreichte. Dieses bewegende neue Sammlerstück ist ab dem 1. Februar 2022 erhältlich.