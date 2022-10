ROYAL CANADIAN MINT UND CENTRAL BANK OF BARBADOS GEWINNEN DEN EXCELLENCE IN CURRENCY AWARD 2022 DER INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CURRENCY AFFAIRS IN DER KATEGORIE BEST NEW COMMEMORATIVE OR TEST CIRCULATING COIN

OTTAWA, Ontario, 21. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die Royal Canadian Mint freut sich zusammen mit der Zentralbank von Barbados über ihre Auszeichnung für die 1-Dollar-Umlaufmünze von Barbados, die einen im Dunkeln leuchtenden Fliegenden Fisch zeigt und im Rahmen der Excellence in Currency Awards 2022 der International Association of Currency Affairs (IACA) zur besten neuen Gedenk- oder Testumlaufmünze gekürt wurde. Diese im Tampondruck hergestellte Farbumlaufmünze wurde zu Ehren von Bajan-Arbeitern ausgegeben, die der Nation an vorderster Front geholfen haben, die COVID-19-Pandemie zu überwinden, und wurde mit der proprietären Photolumineszenz-Technologie der Münzstätte veredelt. Diese Anwendung symbolisiert das Licht der Hoffnung, das durch den Schatten der Widrigkeiten bricht. Der IACA-Preis für die erste Anwendung einer im Dunkeln leuchtenden Farbe auf einer nicht-kanadischen Münze wurde heute auf der Münzenkonferenz 2022 in Amsterdam, Niederlande, offiziell verliehen.

The Barbados $1 Glow-in-the-Dark Flying Fish circulation coin produced by the Royal Canadian Mint

„Die Royal Canadian Mint widmet sich der Förderung der Kunst und Wissenschaft der Münzherstellung, nicht nur für Kanada und die Kanadier, sondern auch zum Nutzen der globalen Währungsindustrie", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. „Diese Anerkennung durch die IACA ist eine wichtige Bestätigung unserer Innovationsstrategie und unserer strategischen Kooperationen mit wichtigen internationalen Kunden wie der Zentralbank von Barbados, die zeigen, dass unsere technologischen Fortschritte für Benutzer von Umlaufmünzen auf der ganzen Welt einen Unterschied machen können."

Diese limitierte Umlaufmünze wurde am 28. November 2020 virtuell auf den Markt gebracht. Die Münze hebt das ikonische Fliegender-Fisch-Design der Ein-Dollar-Umlaufmünzen von Barbados mit der im Dunkeln leuchtenden Farbtechnologie der Münzstätte hervor. Neben dem allgemeinen Umlauf wurden die Münzen auch in speziellen Gedenkverpackungen im Kreditkartenstil verfügbar gemacht.

Die Excellence in Currency Awards wurden 2007 von der IACA ins Leben gerufen, um herausragende Leistungen in den Bereichen Währungsausgabe, Produktion, Verarbeitung, Management und Vertrieb zu fördern und anzuerkennen. Die Münzprägeanstalt ist stolz darauf, mit mehreren früheren Auszeichnungen geehrt worden zu sein:

mit der Sonderauszeichnung Best Currency Initiative Implemented in Response to the Covid-19 Pandemic (Other Organization) für die Anerkennungsmedaille zu Ehren der kanadischen Arbeiter an vorderster Front und der Unterschiedsmacher in der Gemeinschaft (2021)

für die Anerkennungsmedaille zu kanadischen Arbeiter an vorderster Front und der Unterschiedsmacher in der Gemeinschaft (2021) für unsere Tri-Metal-Token-Technologie in der Kategorie Best New Coin Product, Feature or Distribution Innovation (2019)

(2019) für unser Canada -150-Gedenkmünzenprogramm in der Kategorie Best New Communications Program (2017)

-150-Gedenkmünzenprogramm in der Kategorie (2017) mit der gemeinsamen Anerkennung mit der Reserve Bank of New Zealand für Neuseelands farbige 50-Cent -Anzac-Umlaufmünze zum 100-jährigen Jubiläum in der Kategorie Best New Commemorative or Test Circulating Coin (2015)

für Neuseelands farbige -Anzac-Umlaufmünze zum 100-jährigen Jubiläum in der Kategorie (2015) für unsere 1-Dollar - und 2-Dollar -Umlaufmünzen aus mehrlagigem plattiertem Stahl mit fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen, eingeführt 2012, in der Kategorie Best New Coin Innovation (2013)

- und -Umlaufmünzen aus mehrlagigem plattiertem Stahl mit fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen, eingeführt 2012, in der Kategorie (2013) für unser Gedenkmünzenprogramm zu den Vancouver Winter Games 2010 in der Kategorie Best New Coins Series (2011) und

(2011) und für unsere 25-Cent -Pink-Ribbon-Umlaufmünze von 2006 in der Kategorie Best New Coin (2007).

Video- und Standbilder zu diesem Projekt finden Sie hier.

Informationen zur Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist eine sogenannte Crown Corporation, die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlich ist. Die Mint ist als eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten der Welt anerkannt. Sie bietet eine breite Palette von besonderen, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundene Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Mint auf Twitter, Facebook und Instagram.

Informationen zur IACA

In Zusammenarbeit mit dem öffentlichen und privaten Sektor ist es das Ziel der IACA, einen internationalen Austausch für Konsultation und Zusammenarbeit in Angelegenheiten zu bieten, die für Interessengruppen im Barzahlungszyklus von Interesse sind, und der Branche durch die Vorteile unserer verschiedenen Projektarbeit, Programme und Informationsressourcen etwas zurückzugeben. Zu den Mitgliedsunternehmen gehören alle am Barzahlungszyklus beteiligten Interessengruppen, darunter die Zentralbanken, währungsausgebende Behörden, Finanzministerien, staatliche und kommerzielle Druckereien, staatliche und kommerzielle Münzstätten, Cash-Management-Gesellschaften, Lieferanten der Währungsindustrie und Bargeld abwickelnde Lieferanten.

