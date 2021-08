Royal Caribbean lanza el cronograma para los buques pendientes por volver a navegar

MIAMI, 4 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Royal Caribbean International anunció hoy que la totalidad de su línea de barcos estará navegando para la primavera de 2022. Desplegando cruceros desde la Gran Manzana hasta "The Land Down Under", el próximo grupo de barcos e itinerarios que regresan comenzará a navegar de manera segura en septiembre con el primer viaje de Oasis of the Seas desde el área de Nueva York, un itinerario de siete noches hacia el destino privado de la línea de cruceros, la isla de Perfect Day en CocoCay, las Bahamas. El retorno continuo de la línea de cruceros es posible gracias a su éxito extendido durante meses en los que ha ofrecido memorables y seguras vacaciones de cruceros por Alaska, Asia, las Bahamas, el Caribe y Europa. Cada barco que está retomando su operación navegará siguiendo las medidas sanitarias que, a la fecha, han permitido salvaguardar el bienestar de los huéspedes, la tripulación y las comunidades en los destinos. Todos los cruceros 2021 y 2022 ya pueden ser reservados aquí.

"Estamos contentos y agradecidos por poder indicar con confianza cuándo volverán a operar todos nuestros barcos, considerando especialmente a los viajeros que miran hacia el futuro para planificar sus escapadas. Más de 110.000 huéspedes han navegado con nosotros desde diciembre, y han podido hacerlo con seguridad y disfrutando las memorables vacaciones que confían les haremos realidad", afirmó Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International. "Ha sido increíble ver que las familias se reúnen nuevamente a bordo de nuestros barcos navegando en los Estados Unidos, el Caribe, Europa y Asia. Y saber que pronto recibiremos más de manera segura, cuando toda nuestra flota esté de vuelta hacia la primavera de 2022, es algo maravilloso".

Los vacacionistas y sus familias pueden volver a buscar aventuras en la diversa gama de barcos e itinerarios de Royal Caribbean que ofrecen una variedad de duración y destinos alrededor del mundo. Los planes para el retorno de los 26 barcos se suman a otros hitos de Royal Caribbean antes anunciados para fines de este año, incluido el regreso de la línea de cruceros a California y el inicio de la primera temporada completa de invierno desde Barbados.

Encabezando lo ya listo para salir está Oasis para el final del verano. El barco que revolucionó la navegación en crucero zarpará del área de Nueva York el 5 de septiembre, convirtiéndose en el primero de la revolucionaria categoría Oasis en hacerlo, una vez se embarque en sus itinerarios de 7 noches a destinos en las Bahamas como Perfect Day en CocoCay. Poco después, el 19 de noviembre, el Navigator of the Seas llegará a Los Ángeles para zarpar con vacacionistas de la costa oeste en breves escapadas de 3, 4 y 5 noches hacia Catalina Island, California y México. Sentando las bases para un poderoso 2022, diciembre verá el anhelado regreso de Royal Caribbean en dos populares destinos en lados opuestos del mundo. Ovation of the Seas volverá a Australia el 13 de diciembre para navegar itinerarios nacionales desde Sídney, mientras que, a partir del 5 de diciembre, Grandeur of the Seas estará zarpando desde Bridgetown, Barbados para navegaciones de 7 y 14 noches rumbo a diferentes islas que perfectamente tienen lugar en cualquier lista de deseos.

Próximas aventuras para 2021 y 2022

Oasis of the Seas: cruceros de 7 noches por las Bahamas , desde Cape Liberty, Nueva Jersey , a partir del 5 de septiembre; itinerarios de 7 noches por el Caribe oriental y occidental desde Miami , a partir de noviembre

Liberty of the Seas: cruceros de 7 noches por el Caribe occidental desde Galveston, Texas , a partir del 3 de octubre

Serenade of the Seas*: cruceros de 4 y 5 noches por el Caribe occidental desde Tampa, Florida , a partir del 16 de octubre; itinerarios caribeños de 7 noches, a partir de diciembre

Explorer of the Seas*: navegaciones de 7 noches por el Caribe sur desde San Juan, Puerto Rico , a partir del 7 de noviembre

Navigator of the Seas: cruceros de 3, 4 y 5 noches por Catalina Island , California , y Ensenada y Cabo San Lucas , México, desde Los Ángeles, a partir del 19 de noviembre

Grandeur of the Seas: navegaciones de 7 y 14 noches por el Caribe sur desde Bridgetown, Barbados , a partir del 5 de diciembre

Ovation of the Seas: itinerarios nacionales de 2 a 10 noches en Australia desde Sídney, a partir del 13 de diciembre

Brilliance of the Seas: cruceros de 4 y 5 noches por las Bahamas y el Caribe occidental desde Tampa , a partir del 16 de diciembre

Enchantment of the Seas: navegaciones de 8 noches por las Bahamas ; cruceros selectos de 12 noches hacia el Caribe sur desde Baltimore , a partir del 23 de diciembre

Vision of the Seas: itinerarios de 10 y 11 noches por el Caribe sur desde Fort Lauderdale, Florida , a partir del 24 de enero de 2022

Voyager of the Seas: cruceros de 7 y 9 noches por el norte de Europa desde Barcelona , España, a partir del 15 de abril de 2022

Radiance of the Seas: navegaciones de 7 noches por Alaska desde Vancouver , Canadá, a partir del 29 de abril de 2022

Rhapsody of the Seas: itinerarios de 7 noches por las islas mediterráneas y griegas, navegando desde Roma , a partir del 23 de mayo de 2022

La lista completa de los cruceros 2021 de Royal Caribbean está disponible aquí .

Medidas de salud y seguridad de Royal Caribbean

Los viajeros pueden planificar su crucero con la tranquilidad de saber que Royal Caribbean requiere que todos los miembros de la tripulación y los huéspedes, que tengan la edad requerida para recibir la vacuna, ya han sido completamente vacunados contra la COVID-19. Para los viajeros que navegan en cruceros desde Florida, se recomienda encarecidamente que todos los huéspedes que son aptos para recibir la vacuna se vacunen. Los niños menores a la edad elegible deben someterse a pruebas y seguir otras medidas de salud y seguridad en todos los cruceros. Los protocolos de salud de la línea de cruceros, como los requisitos de vacunación y pruebas, están disponibles aquí en el sitio web de Royal Caribbean y se indican según el punto de partida.

La política de vacunación es una de las medidas multinivel de la línea de cruceros que protegen el bienestar de todos los huéspedes, miembros de la tripulación y las comunidades en cada puerto de arribo. Estos protocolos incluyen sólidos sistemas de ventilación en los barcos, limpieza y desinfección intensivas y navegaciones con nivel ocupación reducido durante el periodo inicial de retorno a la navegación de los barcos.

Royal Caribbean está en conversaciones continuas con múltiples autoridades de salud y gobiernos nacionales, estatales y locales de todo el mundo en relación con los diversos requisitos para todas las próximas navegaciones. Independientemente del puerto de partida, la línea de cruceros seguirá implementando las pautas recomendadas por los expertos en salud, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Las medidas de salud y seguridad se evaluarán a medida que evolucionen las circunstancias de salud pública, y se notificará a los huéspedes y a los socios de viaje acerca de las actualizaciones.

Acerca de Royal Caribbean International

Royal Caribbean International ha estado llevando la innovación a los mares por más de 50 años. Cada serie de barcos constituye una maravilla arquitectónica que implementa lo último en tecnología y experiencias para los huéspedes, todo pensado para el viajero aventurero de hoy. La línea de cruceros sigue revolucionando las vacaciones con una oferta de viajes a más de 270 destinos en 72 países de seis continentes, entre ellos, el destino privado de la isla de Royal Caribbean en las Bahamas, Perfect Day en CocoCay , el primero de la colección de islas Perfect Day. Royal Caribbean también ha sido galardonada como la "Mejor línea de cruceros a nivel global" durante 18 años consecutivos en los premios Selección de los lectores de Travel Weekly.

Los medios de comunicación pueden seguir las actualizaciones en @RoyalCaribPR en Twitter y visitando RoyalCaribbeanPressCenter.com. Para obtener más información o para hacer reservas, los vacacionistas pueden llamar a su asesor de viajes, visitar RoyalCaribbean.com, o llamar al (800) ROYAL-CARIBBEAN.

Royal Caribbean International está implementando las recomendaciones del Healthy Sail Panel de expertos en salud pública y científicos para ofrecer unas vacaciones de crucero más seguras y saludables en todos sus viajes. Los protocolos de salud y seguridad, las restricciones de viaje regionales y la autorización para visitar los puertos de escala están sujetos a cambios en función de la evaluación continua, las normas de salud pública y los requisitos gubernamentales. Cruceros y huéspedes de los Estados Unidos: para obtener más información sobre las últimas alertas sanitarias y de viaje, así como las recomendaciones de viaje del gobierno de los Estados Unidos, por favor, visite la página www.royalcaribbean.com/cruise-ships/itinerary-updates o consulte los anuncios, advertencias o recomendaciones de viaje relacionados con los cruceros en los sitios web gubernamentales correspondientes.

*Los cruceros 2021 de Serenade y Explorer of the Seas son itinerarios existentes para los siguientes barcos: Brilliance, Rhapsody y Vision of the Seas, respectivamente. Los huéspedes reservados en estos barcos serán transferidos automáticamente al nuevo barco.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=L8hSsShcbNs

