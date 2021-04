Royal Commission for AlUla confirma oportunidades de 15 bilhões de dólares no plano diretor para parcerias público-privadas

O The Journey Through Time Masterplan, um roteiro para proteger 200.000 anos de história natural e humana em toda a área histórica central de 20 km da AlUla, está ancorado pela regeneração de cinco distritos patrimoniais. O seu objetivo é estabelecer a referência para o investimento responsável e impactante no desenvolvimento do destino por meio da construção da sustentabilidade social, econômica e ambiental em seu plano. O plano diretor tem como objetivo criar uma sólida oportunidade de investimento em AlUla, contribuindo para a diversificação da economia saudita e a criação de empregos, bem como oportunidades mais amplas para a comunidade local, principais objetivos da Saudi Vision 2030.

"Com um valor de desenvolvimento total estimado em mais de US$ 15 bilhões, o The Journey Through Time MasterPlan é uma oportunidade importante para mostrar todo o potencial de AlUla. Ao reduzir o risco das oportunidades de investimento por meio do nosso financiamento inicial de US$ 2 bilhões (7,5 bilhões SAR) e a criação de uma estrutura de governança robusta, criamos uma plataforma para o desenvolvimento responsável e sustentável para regenerar um local único considerado Patrimônio Mundial pela UNESCO", afirmou Amr AlMadani, diretor executivo da Royal Commission for AlUla. "Com US$ 3,2 bilhões reservados para infraestruturas primárias prioritárias, o desenvolvimento de AlUla será ancorado na construção de bases sólidas, bem como na salvaguarda dos ativos culturais e patrimoniais de AlUla."

Estima-se que serão injetados US$ 3,2 bilhões no desenvolvimento da infraestrutura prioritária de AlUla, um componente fundamental para desbloquear o futuro da AlUla como destino de desenvolvimento sustentável, que incluirá linha de tramway de baixo carbono com 46 km (22 km para a primeira fase); aumento da capacidade de energia limpa, com pelo menos 50% da demanda fornecida por meio de energias renováveis até 2035; aumento da capacidade de água potável, com um sistema centralizado e atualizado de fornecimento de água, incluindo um novo fornecimento de água dessalinizada e um programa de conservação de água customizado; e aumento da capacidade de águas residuais com uma atualização da estação de tratamento de águas residuais em Mughayra.

A RCU se compromete a reduzir os riscos de futuros investimentos para os parceiros e apoiará o desenvolvimento de ativos patrimoniais e infraestrutura primária. A Comissão já investiu US$ 2 bilhões em projetos de desenvolvimento, incluindo a ampliação do Aeroporto Internacional de AlUla, o reforço da infraestrutura de segurança do condado e o desenvolvimento de ativos turísticos fundamentais, incluindo a propriedade Ashar e o icônico complexo multifuncional Maraya.

Paralelamente, a estratégia de desenvolvimento mais ampla para AlUla, que abrange múltiplos planos diretores, lançará as bases para um forte setor turístico com um total de 9.400 quartos até 2035, dos quais 5.000 fazem parte do Journey Through Time Masterplan.

O potencial turístico de AlUla é evidente no interesse que gerou entre os grupos hoteleiros e designers, incluindo as marcas de luxo globais Aman, Accor/Banyan Tree e Habitas.0 AlUla também abrigará uma propriedade única projetada pelo escritório de arquitetura líder Atelier Jean Nouvel, que resgatará o legado arquitetônico de 2.000 anos de antiguidade dos antigos nabateos.

A estratégia de desenvolvimento de AlUla é guiada pelo AIUIa Sustainability Charter (Estatuto de Sustentabilidade de AlUla), que define as bases para o cumprimento de uma estratégia de carbono neutro e princípios de economia circular, políticas de resiliência sólidas em torno do desenvolvimento em áreas patrimoniais e ambientalmente sensíveis, bem como inundações e melhor gestão de água e plantio de vegetação. O plano diretor também contribuirá para a Saudi Green Initiative, expandindo os espaços verdes e abertos de AlUla em até 10 milhões de metros quadrados.

Com oportunidades de investimento que cumprem critérios sólidos de governança ambiental, social e corporativa, AlUla está criando oportunidades de investimento em setores novos e vibrantes da economia do Reino. Como parte do plano diretor, AlUla oferece um rico portfólio de oportunidades de investimento em múltiplas classes de ativos: projetos culturais emblemáticos; infraestrutura social, serviços públicos e mobilidade, hospitalidade, projetos comerciais e residenciais. O plano diretor será entregue em três fases, que serão concluídas em 2023, 2030 e 2035, respectivamente.

Amr AlMadani acrescentou: "O investimento responsável pode oferecer fortes oportunidades de negócios e retornos de investimentos, ao mesmo tempo que ajuda a abordar as questões sociais e ambientais urgentes. É uma oportunidade para os nossos parceiros em todo o mundo de estar em uma nova fronteira de crescimento ambiental, social e econômico."

O The Journey Through Time Masterplan é o primeiro de uma série de planos para AlUla e se concentra em revitalizar o patrimônio natural e cultural de AlUla de forma responsável. Após a conclusão total, a estratégia de desenvolvimento mais ampla para AlUla em 2035 tem como objetivo oferecer 38.000 novos postos de trabalho em meio a uma população que cresceu para 130.000, contribuindo com US$ 32 bilhões (120 bilhões de SAR) para o PIB do Reino. Oportunidades únicas fomentarão e acelerarão ainda mais os negócios e investimentos dos parceiros que compartilham os valores de sustentabilidade, desenvolvimento responsável e inclusão comunitária da RCU.

Para mais informações sobre o The Journey Through Time Masterplan, acesse: https://ucl.rcu.gov.sa.

Para obter mais informações sobre como investir em AlUla, acesse: https://ucl.rcu.gov.sa/en/investment ou entre em contato conosco pelo e-mail [email protected].

Sobre a AlUla

Situada a 1.100 km de Riad, no noroeste da Arábia Saudita, AlUla é um lugar com um patrimônio natural e humano extraordinário. A vasta área, com 22.561 km², inclui um vale de oásis exuberante, rodeado por montanhas de arenito e patrimônios culturais antigos datados de milhares de anos.

O local mais conhecido e reconhecido em AlUla é Hegra, o primeiro Patrimônio Mundial da UNESCO da Arábia Saudita. Uma cidade antiga de 52 hectares, Hegra foi a principal cidade do sul do Reino Nabateu e é composta por quase cem tumbas bem preservadas com fachadas elaboradas esculpidas em rochas de arenito. A pesquisa atual sugere que Hegra foi o posto romano situado mais ao sul após a conquista dos nabateos em 106 DC.

Além de Hegra, AlUla conta com uma série de sítios históricos e arqueológicos fascinantes, como por exemplo, uma cidade antiga cercada por um antigo oásis, o Dadan, a capital dos reinos de Dadan e Lihyan, que é considerada uma das cidades mais desenvolvidas do primeiro milênio A.C. de toda a Península Arábica; milhares de antigos sítios de arte rupreste e inscrições em Jabal Ikmah e estações ferroviárias de Hijaz.

Nota aos editores:

Sempre se escreve AlUla/e não Al-Ula.

Sobre a Royal Commission for AlUla

A Royal Commission for AlUla (RCU) foi estabelecida por decreto real em julho de 2017 com a finalidade de preservar e desenvolver AlUla, uma região de notável relevância natural e cultural situada no noroeste da Arábia Saudita. O plano de longo prazo da RCU traça um objetivo responsável, sustentável e sensível em relação ao desenvolvimento urbano e econômico, que preserva o patrimônio natural e histórico da região, ao mesmo tempo que estabelece AlUla como um local desejável para viver, trabalhar e visitar. Isso engloba uma ampla gama de iniciativas dedicadas à arqueologia, turismo, cultura, educação e artes, sendo um reflexo do compromisso existente de cumprir com as prioridades de diversificação econômica, empoderamento da comunidade local e capacidade de preservar o patrimônio do programa Vision 2030 do Reino da Arábia Saudita.

