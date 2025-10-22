Royal Grand Resorts se une a IGLTA para dar la bienvenida a los viajeros LGBTQ+

El exclusivo resort para hombres homosexuales en Costa Rica se une a la Asociación Internacional de Viajes LGBTQ+, ofreciendo un servicio de clase mundial y una belleza natural inigualable a los viajeros LGBTQ+.

NUEVA YORK, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Royal Grand Resorts es un destino exclusivo para hombres homosexuales, ubicado en el corazón de Manuel Antonio, Costa Rica. Este refugio de lujo combina la elegancia con la belleza natural, ofreciendo un servicio de primera clase y un entorno tranquilo rodeado de vistas a la selva tropical y al océano.

"Royal Grand Resorts es una gran adición a la red global de IGLTA", dijo John Tanzella (él/él), director ejecutivo/presidente de IGLTA. "Nos enorgullece ver que nuestra comunidad centroamericana sigue creciendo con experiencias de viaje únicas que abarcan a los viajeros LGBTQ+".

El complejo cuenta con una piscina principal con bar en la piscina, jacuzzis, sauna Royal y una zona privada para relajarse. Los huéspedes pueden disfrutar de experiencias seleccionadas, como el alquiler de kayaks y el acceso al club de playa. La cena es un punto culminante, con un restaurante en el lugar que sirve cocina de inspiración local y la opción de una cena privada para una noche más íntima. Los alojamientos, desde el Deluxe King hasta la Grand Suite, están diseñados para la comodidad y ofrecen ropa de cama lujosa, comodidades modernas y vistas impresionantes.

Más allá del resort, Manuel Antonio ofrece oportunidades inigualables para explorar las maravillas naturales de Costa Rica. Los huéspedes pueden visitar el Parque Nacional Manuel Antonio, hogar de tucanes, perezosos y exuberantes senderos de la selva, o descubrir destinos cercanos como Playa Biesanz y las cascadas de Nauyaca.

Royal Grand Resorts ofrece más que un alojamiento de lujo: ofrece una experiencia donde un servicio excepcional y la belleza natural de Costa Rica se unen para crear una escapada verdaderamente inolvidable.

Con su gran inauguración en el horizonte, Royal Grand Resorts está preparado para dar la bienvenida a los huéspedes a un mundo donde la elegancia se encuentra con la comodidad y cada estancia cuenta una historia. Ya sea que busque rejuvenecimiento, romance o inspiración, los visitantes encontrarán su escape perfecto aquí. Póngase en contacto con nosotros y sea de los primeros en experimentar la magia de Royal Grand Resorts.

FUENTE Royal Grand Resorts