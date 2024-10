Royal Mail devient la première entreprise de livraison au monde à utiliser les étiquettes numériques de l'innovateur technologique Wiliot pour améliorer l'efficacité et réduire les émissions de carbone.

Royal Mail est la première société de livraison au monde à utiliser la solution de suivi innovante de Wiliot et poursuit la modernisation de son réseau.

L'entreprise a équipé ses 850 000 conteneurs sur roues avec les minuscules ordinateurs de Wiliot, qui ressemblent à des autocollants et qui leur permettent de transmettre des données en direct sur l'emplacement, l'humidité et la température au fur et à mesure qu'ils sont transportés à travers le pays

Ces données fourniront des informations sans précédent sur le parcours des colis, amélioreront la fiabilité et contribueront à réduire les émissions de carbone en optimisant l'utilisation des véhicules.

LONDRES, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Royal Mail s'est associé à l'innovateur technologique Wiliot pour transformer la façon dont l'organisation suit les articles circulant dans son réseau, en utilisant un marquage numérique révolutionnaire pour fournir une visibilité sans précédent.

En plus d'améliorer l'efficacité et la fiabilité, cela aidera l'entreprise à atteindre son objectif d'être zéro net d'ici 2040 en optimisant l'utilisation des véhicules en fonction du volume et en réduisant la consommation globale de carburant.

Royal Mail est sur le point d'achever l'étiquetage de ses 850 000 conteneurs, appelés Yorks, qui sont utilisés pour transporter les colis et les lettres des clients à travers le pays et prévoit d'utiliser à l'avenir les étiquettes numériques sur les colis individuels.

Les étiquettes de Wiliot, qui ressemblent à des autocollants, abritent de minuscules ordinateurs qui sont automatiquement détectés par les appareils Bluetooth à proximité lorsqu'ils se déplacent sur le réseau, ce qui supprime le besoin d'un balayage manuel et fournit un retour d'information en temps réel sur l'emplacement. Les étiquettes peuvent également surveiller les facteurs environnementaux, notamment la température et l'humidité.

L'installation de cette technologie s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique de Royal Mail, qui modernise son réseau pour répondre aux exigences actuelles, notamment l'augmentation des volumes de colis et la demande de livraisons le lendemain.

La surveillance continue est rendue possible grâce à l'utilisation par Wiliot de la « technologie ambiante », qui alimente les ordinateurs en utilisant les ondes radio environnantes, ce qui signifie qu'ils peuvent fournir un retour d'information constant à une plateforme de données basée sur l'informatique en nuage et l'intelligence artificielle.

Au fur et à mesure que les colis voyagent entre 37 centres de courrier, deux centres de colis automatisés et 1 200 bureaux de livraison, via un vaste réseau de véhicules, les étiquettes créent une carte numérique en direct de leurs trajets. Royal Mail dispose ainsi d'une vision inégalée pour résoudre les problèmes et optimiser son réseau.

À l'avenir, Royal Mail prévoit d'étiqueter les colis individuels, ce qui permettra d'obtenir des données encore plus précises et granulaires sur les émissions de CO2e par colis.

Nathan Preston, directeur technique pour la stratégie, l'innovation et les données chez Royal Mail, a déclaré : « La modernisation basée sur les données est un élément important de notre stratégie visant à améliorer l'efficacité de nos opérations et à les rendre aussi efficaces et axées sur le client que possible. Nous sommes ravis d'être la première entreprise postale au monde à utiliser la technologie innovante de Wiliot. »

« Le potentiel est énorme, qu'il s'agisse d'accroître la fiabilité en nous permettant de repérer et de résoudre rapidement tout problème sur le réseau ou de réduire notre empreinte carbone en nous aidant à mieux remplir nos véhicules afin d'éviter les trajets inutiles. En combinant les données de Wiliot avec d'autres sources, nous pouvons contrôler plus efficacement les éléments de notre réseau, sans avoir besoin de procéder à des analyses manuelles supplémentaires. »

Tal Tamir, PDG de Wiliot, a ajouté : « Le patrimoine de Royal Mail est bien établi et très riche. L'importance d'être au cœur de sa mission de transformation numérique ne nous échappe pas. Grâce à notre plateforme, nous sommes en mesure d'offrir une visibilité complète sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, donnant ainsi aux organisations, jeunes et moins jeunes, les outils dont elles ont besoin pour fournir des services et des solutions plus rapides, plus sûrs et plus durables sur le plan environnemental. »

