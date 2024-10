Royal Mail ist das erste Zustellunternehmen der Welt, das die digitalen Etiketten des Technologieunternehmens Wiliot einsetzt, um die Effizienz zu steigern und den CO2-Ausstoß zu senken .

Royal Mail ist das erste Zustellunternehmen der Welt, das die innovative Tracking-Lösung von Wiliot nutzt, um sein Netzwerk weiter zu modernisieren

Das Unternehmen hat seine 850.000 Rollcontainer mit den winzigen Computern von Wiliot versehen, die wie Aufkleber aussehen und es ihnen ermöglichen, während des Transports durch das Land Live-Daten über den Standort sowie über Feuchtigkeit und Temperatur zu übermitteln

Diese Daten werden einen noch nie dagewesenen Einblick in den Transport von Paketen ermöglichen, die Zuverlässigkeit verbessern und durch die Optimierung des Fahrzeugeinsatzes zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen beitragen.

LONDON, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Royal Mail hat sich mit dem Technologie-Innovator Wiliot zusammengetan, um die Art und Weise zu verändern, wie sie Sendungen verfolgt, die durch ihr Netzwerk reisen.

Dies verbessert nicht nur die Effizienz und Zuverlässigkeit, sondern hilft dem Unternehmen auch bei der Erreichung seines Ziels, bis 2040 Netto-Null zu erreichen, indem es den Fahrzeugeinsatz je nach Volumen optimiert und den Gesamtkraftstoffverbrauch reduziert.

Die Royal Mail steht kurz vor dem Abschluss der Kennzeichnung ihrer 850.000 Behälter, der so genannten Yorks, mit denen die Pakete und Briefe der Kunden im ganzen Land transportiert werden, und plant, die digitalen Etiketten künftig auch für einzelne Pakete zu verwenden.

In den aufkleberähnlichen Etiketten von Wiliot sind winzige Computer untergebracht, die von Bluetooth-Geräten in der Nähe automatisch erkannt werden, wenn sie das Netzwerk durchqueren, so dass kein manuelles Scannen mehr erforderlich ist und eine Echtzeit-Rückmeldung über den Standort erfolgt. Die Etiketten können auch Umweltfaktoren wie Temperatur und Feuchtigkeit überwachen.

Die Installation der Technologie ist Teil der digitalen Transformation der Royal Mail, die ihr Netzwerk modernisiert, um es an die aktuellen Anforderungen anzupassen, einschließlich des steigenden Paketvolumens und der Nachfrage nach Zustellungen am nächsten Tag.

Die kontinuierliche Überwachung wird durch die von Wiliot eingesetzte „Ambient-Technologie" ermöglicht, bei der die Computer über Radiowellen aus der Umgebung mit Strom versorgt werden und ein ständiges Feedback an eine Cloud- und KI-basierte Datenplattform liefern können.

Da Pakete zwischen 37 Postzentren, zwei automatisierten Paketverteilzentren und 1.200 Zustellbasen über ein riesiges Netzwerk von Fahrzeugen transportiert werden, erstellen die Etiketten eine digitale Live-Karte ihrer Reisen. Dies verschafft Royal Mail einen beispiellosen Einblick, um Probleme zu lösen und das Netzwerk zu optimieren.

Für die Zukunft plant Royal Mail, einzelne Pakete zu kennzeichnen, wodurch die Überwachung noch präziser und detailliertere Daten über den CO2e-Ausstoß pro Paket liefern wird.

Nathan Preston, Tech Director for Strategy, Innovation & Data bei Royal Mail, sagte: „Die datengestützte Modernisierung ist ein wichtiger Teil unserer Strategie, um die Effektivität unseres Betriebs zu verbessern und ihn so effizient und kundenorientiert wie möglich zu gestalten. Wir freuen uns, das erste Postunternehmen der Welt zu sein, das die innovative Technologie von Wiliot einsetzt.

„Es hat ein enormes Potenzial, von der Erhöhung der Zuverlässigkeit, indem wir Probleme im Netz schnell erkennen und beheben können, bis hin zur Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks, indem wir unsere Fahrzeuge besser befüllen können, um unnötige Fahrten zu vermeiden. Durch die Kombination von Wiliot-Daten mit anderen Quellen können wir die Objekte in unserem Netzwerk effizienter überwachen, ohne dass zusätzliche manuelle Scans erforderlich sind."

Tal Tamir, CEO von Wiliot, sagte: „Das Erbe der Royal Mail ist gut etabliert und sehr reichhaltig. Wir wissen, wie wichtig es ist, bei der digitalen Transformation des Unternehmens eine zentrale Rolle zu spielen. Mit unserer Plattform sind wir in der Lage, eine vollständige Transparenz über die gesamte Lieferkette zu schaffen, die es Unternehmen, ob jung oder alt, ermöglicht, schnellere, sicherere und ökologisch nachhaltigere Dienstleistungen und Lösungen anzubieten.

