Royce Thomas ingressa na CtrlS como presidente e diretor de negócios

Como presidente e diretor de negócios, Royce trabalhará em estreita colaboração com a diretoria e a equipe de liderança para elaborar a visão de crescimento e a estratégia de expansão da empresa para mercados globais, melhorar a participação de mercado e o resultado final e estabelecer a CtrlS como a preferência das multinacionais globais Fortune 500.

Royce Thomas disse: "Estou entusiasmado em ingressar na CtrlS, o maior data center de hiperescala de classificação 4 da Ásia e a preferência de multinacionais globais Fortune 500. Acredito que minha experiência e competência, combinadas com a infraestrutura, boa vontade, inovações e confiança de marca da CtrlS, abrirão o caminho para a consolidação de sua participação de mercado em todas as regiões estratégicas do mundo. Minha paixão por servir aos clientes atenderá nossa base e atrairá novos clientes, aumentará a participação de mercado, além de nos tornar um provedor de serviços preferencial entre hiperescaladores, empresas e todas as aplicações essenciais. Estou ansioso para conhecer os clientes e colegas à medida que trabalharmos juntos para gerar valor para todas as partes interessadas, inclusive para os funcionários, em minha função como presidente e diretor de negócios."

A CtrlS está ampliando rapidamente suas instalações de data center em toda a Índia e terá um papel fundamental no fornecimento de serviços de borda em todo o país e no mundo. Atualmente, a empresa tem a confiança de 60 das multinacionais globais Fortune 500, incluindo marcas líderes como Exxon Mobil, Disney, Daimler Chrysler, Samsung, Sumitomo Corporation, SAP, Deloitte, BMW, Philips, FedEx, Uber, Vodafone, Bloomberg, entre outras. A empresa agora está estendendo sua pegada de data center para 465 mil metros quadrados alimentados por 1,2 GW de potência.

Sridhar Pinnapureddy, fundador e CEO da CtrlS Datacenters, disse: "Royce é um líder de qualidade e respeitado no setor, e tenho o prazer de recebê-lo na família CtrlS. Como presidente e diretor de negócios (CBO), ele terá um papel fundamental no aumento da presença global da CtrlS em regiões estratégicas do mundo, introduzirá ofertas de serviços novas e inovadoras, promoverá alianças globais estratégicas e iniciará um crescimento exponencial para a empresa. Desejo a Royce o melhor à medida que ele assume a responsabilidade de levar a equipe a níveis superiores com visão, vigor e nova energia."

Royce Thomas tem uma paixão única pela Índia, tendo viajado muito por ela aos 20 anos, e manteve-se atualizado em relação a seus desenvolvimentos culturais, econômicos e sociais nas últimas décadas. Agora, ele está ansioso para viabilizar a transformação digital dos negócios no país.

Sobre a CtrlS

A CtrlS é o maior data center de hiperescala de classificação 4 da Ásia e atende 60 das multinacionais globais Fortune 500. A empresa está em vias de se tornar o maior data center de hiperescala de classificação 4 do mundo. Com presença atual de 93 mil metros quadrados, a empresa está adicionando 465 mil metros quadrados de espaço de data center.

Para mais informações, acesse www.ctrls.in

Contato para a imprensa:

B.S.Rao

[email protected]

Diretor de marketing

CtrlS Datacenters Ltd.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1819693/Royce_Thomas.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/899507/CtrlS_Logo.jpg

FONTE CtrlS Datacenters Ltd.

SOURCE CtrlS Datacenters Ltd.