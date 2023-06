RoyPow présente son système de stockage d'énergie résidentiel tout-en-un à l'ees Europe 2023

MUNICH, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- RoyPow, un fournisseur leader de batteries lithium-ion et de systèmes de stockage d'énergie, présente son nouveau système de stockage d'énergie résidentiel tout-en-un, la série SUN, à l'ees Europe à Munich, en Allemagne, la plus grande exposition européenne internationale consacrée aux batteries et aux systèmes de stockage d'énergie, du 14 au 16 juin. La série SUN révolutionne la gestion de l'énergie domestique pour une solution plus efficace, plus sûre, plus écologique et plus intelligente.

Conception intégrée et modulaire

RoyPow Showcases All-in-One Residential Energy Storage System at EES Europe 2023

La série innovante SUN de RoyPow intègre parfaitement l'onduleur hybride, BMS, EMS et plus encore, dans une armoire compacte qui peut être facilement installée à l'intérieur et à l'extérieur, demande peu d'espace, et prend en charge sans problème le plug and play. La conception extensible et empilable permet d'empiler le module de batterie de 5 kWh à 40 kWh de capacité de stockage pour répondre sans effort aux besoins énergétiques de votre maison. Jusqu'à six unités peuvent être connectées en parallèle pour générer jusqu'à 30 kW d'énergie produite, permettant ainsi de garder davantage d'appareils électroménagers opérationnels lors d'une panne.

Une efficacité inégalée

Avec un rendement allant jusqu'à 97,6 % et une puissance PV de 7 kW, la série tout-en-un RoyPow SUN est conçue pour maximiser la production d'énergie solaire plus efficacement que d'autres solutions de stockage d'énergie pour supporter la charge de toute la maison. Plusieurs modes de fonctionnement optimisent l'utilisation de l'énergie, améliorent l'énergie domestique et réduisent les coûts d'électricité. Les utilisateurs sont en mesure d'utiliser davantage de gros appareils électroménagers simultanément toute la journée et de profiter d'une vie confortable et de qualité.

Une fiabilité et une sécurité rayonnantes

La série RoyPow SUN adopte les batteries LiFePO 4 , la technologie de batterie lithium-ion la plus sûre, la plus durable et la plus avancée existante sur le marché, et offre jusqu'à dix ans de durée de vie, plus de 6 000 fois de cycle de vie et cinq ans de garantie. Doté d'une construction robuste et adaptée aux intempéries avec système de protection contre les incendies en aérosol et protection IP65 contre la poussière et l'humidité, le coût d'entretien est réduit au minimum, ce qui en fait le système de stockage d'énergie le plus fiable sur lequel vous pouvez toujours compter pour profiter d'une énergie propre et renouvelable.

Gestion intelligente de l'énergie

Les solutions de stockage d'énergie RoyPow sont gérées de façon intuitive via l'application et sur le web, permettant une surveillance à distance en temps réel, une visualisation complète de la production d'énergie et du débit d'alimentation de la batterie, et des paramètres de préférence pour optimiser l'indépendance énergétique, la protection contre les pannes ou encore faire des économies. Les utilisateurs peuvent contrôler leur système de n'importe où avec un accès à distance et des alertes instantanées pour vivre de façon plus intelligente et plus facilement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.roypowtech.com ou contactez-nous en envoyant un message à [email protected].

SOURCE RoyPow