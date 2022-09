Rozwiązaniem kryzysu energetycznego Europy jest energetyka oparta na rozwiązaniach pływających

Pływające rozwiązania energetyczne Karpowership mogą zaoszczędzić Europie od 30% do 60% kosztów gazu i umożliwić uzyskanie do 2 tys. MW mocy wytwórczej;

System dwupaliwowy zainstalowany z całą infrastrukturą na pokładzie (paliwo płynne i gaz ziemny);

Możliwość wdrożenia w ciągu zaledwie 30 dni.

LONDYN, 8 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Kryzys energetyczny w Europie spowodował gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej na całym kontynencie, narażając przedsiębiorstwa na ryzyko bankructwa i podnosząc koszty utrzymania milionów konsumentów do poziomu, na który nie mogą sobie pozwolić.

Jest jednak spółka dysponująca rozwiązaniem, które pozwoli obniżyć koszty energii w Europie, może być wdrożone niemal natychmiast i oferuje elastyczne, krótkoterminowe kontrakty.

Flotylla pływających jednostek Powership firmy Karpowership charakteryzuje się mocą od 36 MW do 480 MW i jest dostarczana w stanie gotowości do podłączenia do sieci elektrycznej danego kraju w ciągu zaledwie 30 dni. Wraz z magazynami, podstacjami wysokiego napięcia i mobilnymi urządzeniami konserwacyjnymi, Powership oferuje stabilną platformę do wytwarzania energii elektrycznej, aby zmniejszyć zapotrzebowanie Europy na kosztowny import. W zależności od kraju, oszczędności na kosztach gazu mogą wynosić od 30% do 60%. Obiekty są wyposażone w system dwupaliwowy, co gwarantuje, że gdy ceny gazu z rurociągów i światowego skroplonego gazu ziemnego (LNG) przestaną być konkurencyjne, mogą one również pracować na bardziej ekonomicznym oleju opałowym, którego koszt jest o połowę niższy niż koszt eksploatacji istniejących instalacji gazowych po obecnych cenach. Na każde 100 MW energii elektrycznej wyprodukowanej przez Powership przy użyciu oleju opałowego można zaoszczędzić około 400 milionów euro rocznie.

Jednostki Powership dostarczane są również z całą niezbędną infrastrukturą, oferując Europie w pełni zintegrowaną, stabilną i elastyczną alternatywę dla nieregularnych i niepewnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej.

„Przerwy w dostawach gazu do Europy, napięte światowe rynki LNG oraz rosnąca zależność Europy od nieciągłych źródeł wytwarzania energii stworzyły kryzys, który może trwać do 2026 roku – potrzebne są natychmiastowe rozwiązania – powiedziała Zeynep Harezi, dyrektor handlowy Karpowership. - Karpowership jest przystępny cenowo, elastyczny i może być wdrożony niemal natychmiast, co oznacza, że możemy zaopatrywać miliony domów w opłacalną energię elektryczną przed nadejściem zimy".

Karpowership może również zaoferować elastyczne umowy na okres zaledwie dwóch lat, dzięki czemu w przypadku zmiany okoliczności Powerships może być ponownie wykorzystany tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.

Więcej informacji o spółce Karpowership i jej flocie pływających rozwiązań energetycznych można znaleźć na stronie https://karpowership.com/en/

