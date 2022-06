RPG Time, le carnet d'aventure dessiné à la main : La légende de Wright arrive sur Nintendo Switch™ et PlayStation®4 le 18 août 2022 !

Les précommandes pour Nintendo Switch™ sont déjà disponibles et une sortie sur Steam® est prévue pour le 13 septembre 2022 !

TOKYO, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- Aniplex Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement du carnet d'aventure dessiné à la main RPG Time : La légende de Wright sortira sur Nintendo Switch™ et PlayStation®4 le 18 août 2022, et est disponible en précommandes pour la Nintendo Switch™ via le Nintendo eShop dès aujourd'hui. Les fans peuvent également s'attendre à une sortie sur Steam® le 13 septembre 2022. De plus, une toute nouvelle bande-annonce est déjà disponible sur la chaîne YouTube officielle d'Aniplex of America.