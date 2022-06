RPG Time: The Legend of Wright llega a Nintendo Switch™ y PlayStation®4 el 18 de agosto de 2022

RPG Time: The Legend of Wright sitúa al jugador en un aula después de la escuela, donde se le invita a jugar a The Legend of Wright, un RPG épico creado por un chico llamado Kenta, que sueña con convertirse en creador de juegos. DeskWorks, el equipo de desarrollo que está detrás de este juego, comenzó su increíble carrera ganando el Gran Premio de los Japan Game Awards de 2007, División Amateur, con su juego estrella, Battle Quest. A partir de ahí, tras dieciséis años de conceptualización y diez de desarrollo, nació RPG Time: The Legend of Wright, con más de doscientas páginas de animación dibujada a mano y repleta de creatividad, que hizo que el juego tuviera un éxito de crítica en todo el mundo.