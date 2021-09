RPM da la bienvenida a Rick Grubb, director de información

Grubb ha demostrado su éxito, combinando experiencia técnica y un agudo sentido empresarial con un liderazgo visionario para impulsar la transformación cultural y digital. Antes de unirse a RPM, estuvo en General Electric desde 2011, pasando de arquitecto principal en CRM a líder de TI en Ventas y Marketing a director sénior de Ingeniería de Software para GE Healthcare y luego para GE Aviation.

"La experiencia de Rick aplicada a la logística será poderosa y añadirá componentes para mejorar nuestra oferta de servicios y crear un diferenciador auténtico para apoyar mejor a nuestros empleados y clientes. Nuestro compromiso con la transparencia total y la digitalización junto con su enfoque innovador, nos permitirá lograr un modelo de eficiencia de vanguardia. Estoy emocionado de tener a Rick en nuestro equipo", dijo el consejero delegado Sergio Gutiérrez.

ACERCA DE RPM

RPM es una de las empresas de logística de más rápido crecimiento en el mundo, especializada en transporte de carga y vehículos terminados, entregando miles de unidades por mes. Nuestra competencia principal es abordar las necesidades de envío de nuestros clientes al hacer coincidir la capacidad de transporte disponible y facilitar meticulosamente cada licitación de transporte con la mejor ejecución logística habilitada por la tecnología.

Entendemos que la fuerza de nuestra empresa proviene de nuestro equipo de personas dedicadas que trabajan mejor juntas, adoptan el cambio, son tenaces, persistentes, mesuradas, disciplinadas, leales y valoran la confianza ganada cuando se completa el trabajo.

RPM ha sido incluido en la lista anual de Inc. 5000 de Inc. Magazine durante ocho años consecutivos y ha hecho su Inc. 5000 Regionals: Midwest en 2020 y 2021. Algunos otros reconocimientos incluyen haber sido nombrado por Food Logistics como Top Green Provider, Great Places to Work® certificado, las 200 principales empresas privadas de Crain, nombradas por Transport Topics como uno de los 50 principales corredores de carga tres años consecutivos, recibió el honor de Entrepreneur Magazine's Top Company Cultures en 2018, Inc. Magazine's Best Workplaces en 2017, "Cool Places to Work in Michigan "por Crain's Detroit Business en 2015, 2016 y 2017. También hemos recibido el premio 360 de Entrepreneur Magazine en 2016 y 2018.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1606102/RPM_Freight_Grubb.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1321431/RPM_Logo.jpg

SOURCE RPM Freight Systems LLC