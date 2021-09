RPM accueille Rick Grubb, directeur de l'information

Relevant directement du PDG de RPM, Sergio Gutierrez, Grubb siégera au sein de l'équipe de direction et travaillera en étroite collaboration avec l'équipe pour identifier les opportunités stratégiques à court et long terme et mettre en œuvre des méthodologies agiles. « Je suis très enthousiaste à l'idée de faire partie de l'équipe RPM et de mettre à profit mes expériences pour aider à diriger l'évolution numérique de l'entreprise », a déclaré Grubb.

Grubb a fait ses preuves, mêlant expertise technique et sens aigu des affaires à un leadership visionnaire pour conduire la transformation culturelle et numérique. Avant de rejoindre RPM, il travaillait chez General Electric depuis 2011, passant d'architecte principal dans le domaine de la gestion de la relation client à responsable informatique dans le domaine des ventes et du marketing, puis à directeur principal de l'ingénierie logicielle pour GE Healthcare, puis pour GE Aviation.

« L'expérience de Rick appliquée à la logistique sera puissante et ajoutera des composantes pour améliorer nos offres de services et créer un différentiateur authentique pour mieux soutenir nos employés et nos clients. Notre engagement en faveur d'une transparence totale et de la numérisation, associé à son approche innovante, nous permettra d'atteindre un modèle d'efficacité de pointe. Je suis ravi d'accueillir Rick dans notre équipe », a déclaré le PDG, Sergio Gutierrez.

À PROPOS DE RPM

RPM est l'une des entreprises de logistique à la croissance la plus rapide dans le monde, spécialisée dans le transport de marchandises et de véhicules finis, livrant des milliers d'unités par mois. Notre mission fondamentale consiste à répondre aux besoins d'expédition de nos clients en faisant correspondre la capacité de camionnage disponible et en facilitant méticuleusement chaque appel d'offres de transport avec la meilleure exécution logistique technique possible.

Nous comprenons que la force de notre entreprise provient de notre équipe de personnes dévouées qui travaillent mieux ensemble, embrassent le changement, sont tenaces, persévérantes, mesurées, disciplinées et loyales, et apprécient la confiance gagnée lorsque le travail est terminé.

RPM a fait partie du classement annuel Inc. Magazine huit années de suite et a fait partie de la liste Inc. 5000 Regionals: Midwest en 2020 et 2021. Parmi les autres distinctions, citons la désignation par Food Logistics comme l'un des meilleurs fournisseurs verts, la certification Great Places to Work®, le classement des 200 meilleures entreprises privées de Crain, la désignation par Transport Topics comme l'un des 50 meilleurs courtiers en fret trois années consécutives, l'honneur de figurer parmi les meilleures cultures d'entreprise du magazine Entrepreneur en 2018, les meilleurs lieux de travail de Inc. Magazine en 2017, « Cool Places to Work in Michigan » par Crain's Detroit Business en 2015, 2016 et 2017. Nous avons également reçu le prix 360 du magazine Entrepreneur en 2016 et 2018.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1606102/RPM_Freight_Grubb.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1321431/RPM_Logo.jpg

Related Links

rpmmoves.com



SOURCE RPM Freight Systems LLC