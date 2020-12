RPM Vehicle Systems lance l'application RPM Drive

L'application RPM Drive offre aux clients et aux transporteurs de véhicules en Amérique du Nord et dans toute l'Europe la possibilité de gérer efficacement leur fret. Grâce à l'interface utilisateur simple et à l'expérience utilisateur globale de l'application, les chauffeurs peuvent rapidement scanner les numéros d'identification des véhicules, saisir les signatures et utiliser l'appareil photo de leur périphérique mobile pour signaler les dommages avec précision. Plusieurs autres caractéristiques uniques de l'application comprennent le traitement plus rapide des paiements, la saisie en temps réel du ramassage et de la livraison, les capacités de géolocalisation et les mises à jour du suivi GPS. En tirant parti de ces fonctionnalités, ainsi que de la plateforme technologique de classe mondiale de RPM, les clients bénéficient d'une efficacité et d'une transparence accrues dans leur chaîne d'approvisionnement logistique.

La prise en charge multilingue de la dernière mise à jour (le polonais, le français, le russe, le lituanien, l'espagnol et l'allemand s'ajoutent à l'anglais) permet une communication simplifiée entre le transporteur et notre équipe opérationnelle. Cela nous permet de communiquer avec les chauffeurs dans leur langue maternelle. Grâce à une meilleure communication, les clients et les transporteurs constatent une réduction des erreurs tout au long du processus de livraison, ce qui optimise l'efficacité des deux côtés.

Frank Soehnge, le directeur technique de RPM, attribue le succès de l'application au fait que « toutes les fonctions sont synchronisées, ce qui accélère les paiements des transporteurs et le processus de gestion des réclamations. L'application procure une expérience utilisateur fluide et apporte plus d'efficacité et de gains au client et au transporteur. La dernière version de notre application associe plusieurs activités manuelles de ramassage et de livraison dans un processus intuitif et numérique. De cette façon, les chauffeurs peuvent se concentrer sur la sécurité et l'efficacité de leurs activités, tandis que les clients et les équipes d'exploitation bénéficient de la disponibilité instantanée de la documentation et des lieux d'expédition. »

À PROPOS DE RPM

RPM est l'une des entreprises de logistique à la croissance la plus rapide dans le monde, spécialisée dans le transport de marchandises et de véhicules finis. Notre mission fondamentale consiste à répondre aux besoins d'expédition de nos clients en faisant correspondre la capacité de camionnage disponible et en facilitant méticuleusement chaque appel d'offres de transport avec la meilleure exécution logistique technique possible.

Nous livrons des milliers d'unités par mois et nous nous développons rapidement en proposant à nos partenaires commerciaux une solution centralisée, numérisée et transparente pour optimiser le service et le coût pour pratiquement tous les besoins de transport de véhicules ponctuels et contractuels.

Dans un secteur en rapide évolution, notre mission consiste à simplifier la logistique de transport en créant la meilleure expérience pour nos clients et transporteurs, tout en inspirant nos employés.

