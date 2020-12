RPM Vehicle Systems veröffentlicht die RPM Drive App

Die RPM Drive App bietet Kunden und Fahrzeugtransporteuren in Nordamerika und ganz Europa die Möglichkeit, ihre Fracht effizient zu verwalten. Mit der einfachen Benutzeroberfläche der App und der intuitiven Anwendungsweise können Fahrer schnell Fahrgestellnummern scannen, Unterschriften erfassen und die Kamera ihres Mobilgeräts verwenden, um Schäden präzise festzuhalten. Zu den weiteren besonderen Merkmalen der App gehören eine schnellere Zahlungsabwicklung, Echtzeit-Erfassung von Abholung und Zustellung, Geo-Fencing-Funktionen und GPS-Tracking-Updates. Durch die Nutzung dieser Funktionen und der erstklassigen Technologieplattform von RPM wird die logistische Lieferkette der Kunden effizienter und transparenter.

Die mehrsprachige Unterstützung des neuesten Updates, zusätzlich zu Englisch, (Polnisch, Französisch, Russisch, Litauisch, Spanisch und Deutsch) ermöglicht eine optimierte Kommunikation zwischen dem Betreiber und unserem Betriebsteam. Dadurch können wir mit Fahrern in ihrer Muttersprache kommunizieren. Dank der verbesserten Kommunikation können Kunden und Spediteure die Fehlerquote im gesamten Lieferprozess reduzieren. Dadurch wird die Effizienz auf beiden Seiten maximiert.

Frank Soehnge, der CTO von RPM, führt den Erfolg der App darauf zurück, dass „alle Funktionen zusammenarbeiten, was zu schnelleren Zahlungen an die Spediteure und zu einem schnelleren Schadenmanagement führt. Die App bietet eine nahtlose Benutzererfahrung und schafft mehr Effizienz und Gewinne für den Kunden und den Carrier. Die neueste Version unserer App bindet mehrere manuelle Abhol- und Liefervorgänge in einen intuitiven, digitalen Prozess ein. Auf diese Weise können sich die Fahrer auf einen sicheren und effizienten Betrieb konzentrieren, während Kunden und Betriebsteams von der sofortigen Verfügbarkeit der Dokumentation und der Versandorte profitieren."

Informationen zu RPM

RPM ist eines der am schnellsten wachsenden Logistikunternehmen der Welt, das sich auf den Transport von Fracht und Fertigfahrzeugen spezialisiert hat. Unsere Kernkompetenz geht auf die Versandbedürfnisse unserer Kunden ein, indem wir die verfügbaren LKW-Kapazitäten aufeinander abstimmen und akribisch Transportausschreibungen mit der bestmöglichen technologiegestützten Logistikausführung umsetzen.

Wir liefern Tausende von Einheiten pro Monat und wachsen schnell, denn wir bieten unseren Geschäftspartnern eine zentralisierte, digitalisierte und transparente Lösung zur Optimierung von Service und Kosten für praktisch alle Anforderungen an den Transport von Spot- und Vertragsfahrzeugen.

In einer sich schnell verändernden Branche haben wir uns das Ziel gesetzt, die Komplexität der Transportlogistik zu verringern, indem wir die beste Erfahrung für unsere Kunden und Spediteure bereitstellen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter inspirieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1361149/The_RPM_Drive_App.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1321431/RPM_Logo.jpg

